El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 es una iniciativa del Gobierno de México, coordinada a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante 2026, el Gobierno del Estado de México llevó adelante trabajos de rehabilitación y mejoramiento en más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades. El programa de recuperación de la infraestructura vial, promovido por la gobernadora Delfina Gómez, extendió las intervenciones más allá del Periférico Norte e incorporó importantes corredores como el Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense.

Uno de los principales avances fue la finalización de las obras en el Periférico Norte, donde se rehabilitaron 108 kilómetros. En continuidad con esta estrategia, la administración estatal anunció una inversión de 300 millones de pesos para un programa intensivo de bacheo durante noviembre y diciembre.

El Gobierno de México puso en marcha un programa para actualizar y ampliar la infraestructura de distintos puertos del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El plan contempla reparar 275,000 metros cuadrados de calles y caminos afectados, una superficie equivalente a 39 canchas de fútbol profesional, y se estima que beneficiará a más de 4.5 millones de personas.

Más repavimentación y bacheo en México

Al referirse a las próximas etapas del proyecto, la gobernadora Gómez señaló que se realizarán trabajos en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango.

Por su parte, el Valle de Toluca recibirá una inversión de 60 millones de pesos destinada a tareas de bacheo. Además, las autoridades estatales evalúan la posibilidad de renovar la carpeta asfáltica de la carretera Toluca-Palmillas.

Gómez también destacó el acompañamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en el fortalecimiento y la modernización de la red carretera de la entidad.

Finalmente, la mandataria convocó a los gobiernos municipales a participar de esta iniciativa mediante inversiones destinadas al mantenimiento y la reparación de sus propias vialidades, con el propósito de ampliar el alcance de las mejoras en todo el Estado de México.

¿Cuáles son los megaproyectos de construcción en México para 2026?

De acuerdo con un informe de Research and Markets, el sector de la construcción en México registró un crecimiento del 7.5% entre 2002 y 2024, y se estima que tendrá una expansión adicional del 4.5% durante el periodo 2025-2029.

Las proyecciones indican que el valor del mercado podría pasar de 1.93 billones de pesos en 2024 a 2.56 billones de pesos en 2029.

Una de las principales obras de infraestructura y construcción previstas para México tiene que ver con la rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país.

La Presidencia de México presentó el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, una iniciativa que contempla intervenir inicialmente 4,000 kilómetros en diferentes regiones del territorio nacional.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación y conectividad, especialmente en las comunidades y zonas con mayores necesidades de infraestructura. Dentro de esta estrategia también se contempla un plan particular para Oaxaca, donde se prevé realizar trabajos en aproximadamente 1,000 kilómetros de caminos y carreteras.