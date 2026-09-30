La recomendación aparece en una guía de New Mexico State University dedicada a diferentes alternativas de limpieza para el hogar.

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Las ollas y sartenes pueden cambiar de aspecto con el paso del tiempo y el uso frecuente. Frente a eso, existen algunos métodos sencillos que permiten tratar determinadas marcas sin recurrir a productos de limpieza más complejos.

Uno de ellos combina dos ingredientes muy comunes en la cocina, limón y sal. La recomendación aparece en una guía de New Mexico State University (NMSU) dedicada a diferentes alternativas de limpieza para el hogar.

En este caso, el método está pensado específicamente para ollas y sartenes de aluminio y sirve para ayudar a remover la oxidación de la superficie.

¿Para qué sirve frotar limón con sal en las ollas y sartenes de aluminio?

Según la guía de NMSU, el procedimiento puede utilizarse para remover la oxidación del aluminio de las ollas y sartenes. Para hacerlo, solamente se necesita una rodaja de limón y un poco de sal.

La universidad incluye este método dentro de una lista de alternativas para limpiar objetos de aluminio . También menciona otras opciones para tratar la decoloración o el deterioro de este material.

El limón también aparece en la guía como una alternativa para determinadas tareas de limpieza. La publicación señala, por ejemplo, que el jugo de limón puede utilizarse para tratar manchas de óxido o depósitos de agua dura en determinadas superficies.

Frotar limón y sal en ollas y sartenes de aluminio: ¿cómo hacerlo?

Según New Mexico State University, el procedimiento de frotar limón y sal en ollas y sartenes de aluminio consiste en:

Cortar una rodaja de limón. Pasar uno de sus lados por sal. Utilizar la parte cubierta de sal para frotar la olla o sartén de aluminio donde se encuentra la oxidación. Una vez terminado el proceso, enjuagar y lavar bien el utensilio para retirar cualquier resto de limón o sal.

La guía aclara que el procedimiento está destinado a ollas y sartenes de aluminio. Fuente: Shutterstock sulit.photos

Este último paso es importante dentro de la propia recomendación de la universidad, que indica que no deben quedar residuos de ninguno de los dos ingredientes sobre el utensilio.

¿Se puede usar limón con sal en cualquier olla o sartén?

La publicación no recomienda este procedimiento de manera general para cualquier material. La indicación de frotar limón con sal aparece específicamente dentro del apartado dedicado a la limpieza del aluminio.

Por eso, si una olla o sartén está fabricada con otro material o tiene algún tipo de revestimiento especial, esta fuente no permite afirmar que el mismo procedimiento sea adecuado.

La guía también recomienda seguir las instrucciones de uso y cuidado correspondientes a los productos y materiales que se tengan en el hogar.