Mezclar sal y bicarbonato: para qué sirve este sencillo truco de limpieza recomendado por especialistas

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La sal y el bicarbonato de sodio son productos que pueden tener diferentes usos para el hogar, más allá de sus usos habituales. Al combinarlos con agua, también pueden formar parte de un sencillo método para la limpieza del horno.

El Observatorio Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de México, indica diferentes usos domésticos de la sal para la limpieza. Entre esas alternativas, menciona la preparación con sal, bicarbonato y agua para remover la suciedad de las paredes del horno.

¿Para qué sirve mezclar sal y bicarbonato?

Según la publicación, al mezclar estos productos con agua, se puede obtener una pasta abrasiva destinada a la limpieza, que permite retirar la suciedad acumulada en la superficie.

Para utilizar este método, primero se debe preparar la mezcla de sal, bicarbonato de sodio y agua hasta obtener la pasta. Luego, se debe aplicar sobre las paredes del horno y dejar actuar durante una hora antes de retirarla.

Una vez transcurrido ese tiempo, la publicación indica que la preparación debe quitarse con un paño húmedo para completar el procedimiento.

La sal puede servir para limpiar distintas superficies. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otros usos puede tener la sal en la limpieza del hogar?

La publicación del Observatorio Tecnológico de la UAEH presenta 22 usos domésticos de la sal para la limpieza, por lo que esta preparación es solo una de las alternativas mencionadas por la institución.

Entre los diferentes métodos mencionados, la sal puede aparecer sola o acompañada de otros productos, según la tarea que se quiera realizar. En el caso específico del horno, la recomendación presentada por la institución consiste en combinarla con bicarbonato y agua para formar la pasta utilizada durante la limpieza.