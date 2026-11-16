El vinagre diluido puede utilizarse para limpiar vidrios, pero no reemplaza a los productos desinfectantes.

El vinagre diluido en agua puede utilizarse para limpiar los vidrios de las ventanas y algunas superficies del hogar.

La guía de Utah State University recomienda una preparación sencilla que permite aprovechar este producto en las tareas de limpieza doméstica.

La mezcla consiste en combinar una taza de vinagre con cinco tazas de agua.

¿Para qué sirve rociar vinagre diluido sobre las ventanas?

De acuerdo con la guía de Utah State University, esta preparación puede utilizarse para limpiar los vidrios de las ventanas. El vinagre forma parte de una solución de limpieza que también puede aplicarse sobre algunas superficies del hogar.

Para prepararla, hay que mezclar una taza de vinagre con cinco tazas de agua . Una vez lista, se puede colocar en un rociador para facilitar su aplicación sobre el vidrio. La guía recomienda esta proporción, por lo que es importante respetar las cantidades indicadas.

La preparación recomendada por Utah State University lleva una parte de vinagre por cada cinco partes de agua. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo aplicar la mezcla de vinagre y agua?

Para utilizar esta preparación en las ventanas, se deben seguir estos pasos:

Preparar la solución: mezclar una taza de vinagre con cinco tazas de agua. Colocar la mezcla en un rociador: esto permite distribuir el líquido sobre el vidrio. Aplicar sobre la superficie: rociar la solución en el vidrio que se desea limpiar.

La recomendación tiene un alcance específico: se trata de una alternativa para la limpieza de ventanas y algunas superficies, no de un método para desinfectar el hogar.