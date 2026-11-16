Claudia Sheinbaum arribó a Shenzhen para participar en la cumbre de la APEC y sostener una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arribó este lunes a la ciudad china de Shenzhen, en el sureste del país, donde participará los días 18 y 19 de noviembre en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La agenda de la mandataria contempla una reunión bilateral con su par chino, Xi Jinping, además de otros encuentros de carácter diplomático, según informó EFE.

La llegada de Sheinbaum a China este lunes

De acuerdo con la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, el avión que trasladó a Sheinbaum aterrizó a las 11.30 hora local (3.30 GMT). La mandataria inició su viaje el domingo desde México en vuelos comerciales y desarrollará una intensa actividad diplomática concentrada en pocos días.

Se trata de su primer viaje a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024. Además, es la primera visita de un jefe de Estado mexicano al gigante asiático desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un encuentro de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo celebrado en la ciudad de Xiamen.

Reunión con Xi Jinping en medio de tensiones comerciales

El encuentro entre Sheinbaum y Xi Jinping tendrá lugar en un escenario marcado por diferencias comerciales. En 2025, México aprobó aumentos arancelarios de hasta el 50 % para determinados bienes procedentes de países con los que no tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos China.

En este contexto, la presidenta también buscará impulsar el llamado Plan México, su estrategia para atraer inversiones y fortalecer la diversificación económica del país, cuya actividad comercial continúa estrechamente vinculada a Estados Unidos.

En su primer viaje a China, Sheinbaum buscará impulsar el Plan México y dialogar sobre aranceles en el marco de la cumbre económica APEC. X - @GobiernoMX

Más encuentros bilaterales entre Sheinbaum y otros mandatarios durante la cumbre

Según informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, otros países también solicitaron reuniones bilaterales con la mandataria mexicana. Entre ellos figuran Canadá, Vietnam y Australia, interesados en mantener conversaciones al margen de la cumbre.

Además de participar en las actividades oficiales de la APEC, Sheinbaum tiene previsto dirigirse a representantes del sector empresarial del bloque antes de emprender su regreso a México. Su objetivo es estar de vuelta el viernes 20 para encabezar las conmemoraciones por un nuevo aniversario de la Revolución mexicana.

La mirada puesta en la presidencia mexicana de APEC

La visita adquiere una relevancia adicional de cara a la futura presidencia mexicana de la APEC en 2028.

Antes de ello, Vietnam será el país anfitrión de la cumbre prevista para 2027, en una etapa clave para la coordinación económica entre las naciones que integran el foro.