La disposición indica que cuando un vehículo se queda sin combustible puede configurarse el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 40, fracción II, inciso a), que exige mantener combustible suficiente.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los conductores de vehículos motorizados deben contar con combustible y lubricante suficiente para su buen funcionamiento. Esta obligación aparece en el artículo 40, dentro de las condiciones que deben cumplir los automóviles para circular.

La disposición indica que cuando un vehículo se queda sin combustible puede configurarse el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 40, fracción II, inciso a), que exige mantener combustible suficiente.

El mismo artículo establece que el incumplimiento de las obligaciones de la fracción II puede ser sancionado con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. A diferencia de otras conductas previstas en el reglamento, esta disposición no establece puntos de penalización por quedarse sin combustible.

Multa por quedarse sin gasolina: qué dice el Reglamento de Tránsito

El Artículo 40 del Reglamento de Tránsito enumera los elementos con los que deben contar los vehículos motorizados para circular. Entre ellos se encuentra el combustible, junto con otros componentes relacionados con la seguridad y el funcionamiento del automóvil.

La fracción II incluye requisitos como neumáticos en condiciones de seguridad, parabrisas que permitan una correcta visibilidad, defensas, espejos retrovisores, bocina, cinturones de seguridad y extintor, además del combustible y lubricante suficiente.

El Artículo 40 del Reglamento de Tránsito enumera los elementos con los que deben contar los vehículos motorizados para circular. Shutterstock

El texto establece que debe existir combustible suficiente para el buen funcionamiento del vehículo, por lo que quedarse sin gasolina puede ser considerado un incumplimiento de esa condición.

La sanción prevista para el incumplimiento de las obligaciones de esta fracción es de 5, 7 o 10 UMA, según corresponda. El artículo 40 no señala puntos de penalización para esta obligación específica.

Reglamento de Tránsito: qué otros elementos deben tener los vehículos

Además de contar con combustible y lubricante suficiente, los vehículos motorizados deben cumplir con distintas condiciones establecidas en el artículo 40. Entre los principales elementos exigidos se encuentran:

Luces delanteras y traseras en las condiciones establecidas por el reglamento.

Faros delanteros que cumplan con las normas correspondientes.

Luces de freno, direccionales e intermitentes .

Neumáticos en condiciones que garanticen la seguridad .

Parabrisas en óptimas condiciones para permitir la visibilidad.

Espejos retrovisores y una bocina audible.

Cinturones de seguridad para cada ocupante .

Extintor, señalamientos de advertencia y neumático de refacción, además de las herramientas necesarias para cambiarlo o repararlo.

El reglamento contempla estas exigencias como condiciones que deben verificarse para la circulación de los vehículos. En el caso del combustible, la obligación está directamente relacionada con mantener el automóvil en condiciones adecuadas de funcionamiento.

La disposición forma parte del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México desde hace años. La regla sobre combustible ya estaba contemplada en versiones anteriores del artículo 40 y continúa apareciendo en compilaciones posteriores del reglamento.