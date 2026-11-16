CFE implementa acciones que permitan mejorar la coordinación entre ambas partes e impulsar los proyectos prioritarios de infraestructura eléctrica.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, asistió a una reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por José Medina Mora Icaza. Durante el encuentro se abordaron las posibles vías para fortalecer el servicio eléctrico, con con obras y proyectos de inversión mixta.

En su participación, Calleja Alor expuso los avances del Plan de Expansión de la CFE, iniciativa que forma parte de la estrategia energética del gobierno de Claudia Sheinbaum, bajo la coordinación de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. El programa busca fortalecer y ampliar la infraestructura eléctrica en sus distintas áreas: generación, transmisión y distribución.

La reunión permitió establecer nuevas oportunidades de cooperación entre la CFE y las organizaciones empresariales, principalmente en materia de inversión, financiamiento y fortalecimiento de proveedores nacionales. Shutterstock

Plan de solución para mejorar el servicio de luz de la CFE

La funcionaria explicó que el plan incorpora diferentes esquemas de inversión y financiamiento que hacen posible la participación de empresas privadas en el desarrollo de infraestructura, sin que el Estado pierda la rectoría del sector y manteniendo una perspectiva de crecimiento a largo plazo.

También destacó la importancia de la planeación vinculante del sistema eléctrico, mediante la cual se consideran las expectativas de crecimiento de los siguientes sectores:

Industrial

Comercial

Habitacional

Las acciones permiten anticipar las necesidades de energía y establecer los proyectos necesarios para responder a la demanda futura.

Asimismo, señaló que el Sistema Eléctrico Nacional atraviesa un proceso de transformación y que la CFE trabaja para fortalecer sus capacidades operativas y financieras, con el objetivo de garantizar el suministro eléctrico ante el incremento previsto en el consumo de los próximos años.

¿Qué es el Plan de Expansión de CFE?

El Plan de Expansión 2026-2030 es un programa destinado a modernizar y ampliar el Sistema Eléctrico Nacional, mediante nuevas inversiones en infraestructura y proyectos de generación de energía.

Juan Francisco Cuevas Villagómez, director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la CFE, dio a conocer los proyectos incluidos en esta planificación, además de explicar los modelos de financiamiento que contemplan la participación del sector privado.

En el encuentro, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, reconoció las acciones de la CFE y subrayó la relevancia de mantener una relación estrecha con la industria nacional.

A su vez, Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), destacó los resultados alcanzados por el organismo a través de Fibra E. También señaló que el mercado bursátil representa una alternativa para obtener recursos destinados a nuevos proyectos de infraestructura eléctrica, especialmente en el rubro de transmisión.

En representación de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), su director general, Juan Pablo García, resaltó los canales de comunicación y los esfuerzos conjuntos que la organización mantuvo con la CFE para atender los requerimientos del sector industrial. Además, hizo hincapié en la necesidad de dar continuidad a estos mecanismos de cooperación.

Durante el diálogo, los representantes empresariales presentaron diversas propuestas para mejorar la coordinación con la Comisión. Entre los temas planteados estuvieron:

Agilización de trámites

Revisión técnica de equipos y materiales

Disponibilidad de refacciones esenciales para el mantenimiento de las centrales eléctricas

Fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales

De igual manera, las organizaciones manifestaron su interés en conformar mesas de trabajo especializadas y ampliar su participación en iniciativas estratégicas relacionadas con el desarrollo del sector eléctrico.