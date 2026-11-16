Autorizan posible venta militar a México por 1,075 mdd: incluye 11 Black Hawk, 27 motores y equipo, con llegada estimada entre 2028 y 2029.

México busca incorporar 11 helicópteros Black Hawk UH-60M fabricados en Estados Unidos, como parte de un programa de modernización de las capacidades aéreas de sus Fuerzas Armadas. Estas aeronaves cuentan con dos motores, sistemas avanzados de navegación y capacidad para transportar hasta 12 soldados equipados, además de su tripulación, según el fabricante.

La adquisición fue anunciada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y contempla unidades destinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar operaciones militares, rescates y evacuaciones.

¿Qué características tienen los helicópteros Black Hawk que busca México?

Los UH-60M Black Hawk son helicópteros militares multipropósito fabricados por Sikorsky, empresa perteneciente a Lockheed Martin, en Estados Unidos. Se trata de una versión modernizada de esta familia de aeronaves, diseñada para realizar operaciones de transporte, búsqueda y rescate y apoyo a las fuerzas terrestres.

Una de sus principales características es que cuentan con dos motores T700-GE-701D, además de una cabina digital integrada y sistemas de navegación GPS e inercial. Su capacidad de carga alcanza aproximadamente los 4,082 kilogramos, de acuerdo con las especificaciones técnicas informadas por Lockheed Martin.

El equipamiento también contempla sistemas de visión nocturna, protección balística, radares meteorológicos, comunicaciones satelitales y dispositivos electroópticos e infrarrojos. Además, pueden incorporar ametralladoras M-134 y equipos de rescate con cabrestantes.

La documentación técnica de la operación también contempla capacidad para transportar tropas y suministros, tanto dentro de la cabina como mediante carga externa.

México busca adquirir 11 helicópteros Black Hawk UH-60M de EE. UU. para modernizar la Sedena y reforzar rescates y el Plan DN-III-E.

¿Para qué utilizaría México los 11 helicópteros Black Hawk?

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las aeronaves estarán destinadas principalmente a respaldar las operaciones del Plan DN-III-E.

Durante la conferencia matutina del 10 de noviembre de 2026, el funcionario mencionó cuatro funciones principales:

Transporte de tropas y personal militar

Combate de incendios forestales

Evacuaciones y ambulancias aéreas.

Apoyo a las operaciones de emergencia y atención a la población.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión de ampliar el equipamiento aéreo surgió, entre otros motivos, de la necesidad de contar con más aeronaves para responder ante emergencias.

El costo de las aeronaves y la posible fecha de llegada a México

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó el 6 de noviembre de 2026 una posible venta militar a México valuada en aproximadamente 1,075 millones de dólares.

La operación no contempla únicamente los 11 helicópteros. También incluye 27 motores T700-GE-701D, sistemas de navegación, radios de comunicación, repuestos, herramientas, capacitación y asistencia técnica.

Por su parte, Trevilla Trejo informó que los procedimientos de adquisición todavía estaban en trámite y estimó que las aeronaves llegarán al país entre 2028 y 2029.

La compra forma parte de un programa más amplio de renovación de la flota aérea, que también contempla dos aviones de transporte C-130J-30 Super Hercules para la Secretaría de la Defensa Nacional.