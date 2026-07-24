El café es una de las bebidas más consumidas en México y en el mundo, pero no todos disfrutan de su sabor intenso o de las notas amargas que pueden aparecer según el tipo de grano o el método de preparación. Por ello, cada vez más personas buscan alternativas sencillas para mejorar la experiencia sin recurrir al azúcar.

Una de las recomendaciones que ha cobrado fuerza consiste en añadir una pequeña cantidad de sal durante la preparación. Aunque puede parecer una combinación inusual, especialistas del sector cafetero explican que este ingrediente puede modificar la percepción del sabor y hacer que la bebida resulte más agradable.

¿Para qué sirve agregar sal al café?

Incorporar una pizca de sal al café tiene como principal objetivo disminuir la percepción del amargor. De acuerdo con la Asociación Nacional del Café de Estados Unidos (National Coffee Association), este ingrediente ayuda a equilibrar el perfil de sabor de la bebida cuando se utiliza en cantidades muy pequeñas.

La explicación está relacionada con la forma en que las papilas gustativas perciben los sabores. La sal puede reducir la intensidad del amargor y permitir que otras notas naturales del café, como las dulces o afrutadas, se perciban con mayor claridad.

Este efecto no significa que el café adquiera un sabor salado. Cuando la cantidad utilizada es mínima, el resultado es una taza más equilibrada, sin alterar de manera significativa el aroma ni las características propias de la bebida.

¿Cómo agregar sal al café sin cambiar su sabor?

Los especialistas recomiendan utilizar únicamente una pequeña pizca de sal. Una cantidad excesiva puede modificar el sabor del café y generar el efecto contrario al deseado.

La sal puede incorporarse directamente al café molido antes de prepararlo o añadirse a la taza ya servida. En ambos casos, la clave está en emplear una cantidad muy reducida para que actúe únicamente sobre la percepción del amargor.

Esta técnica también puede resultar útil cuando el café quedó demasiado fuerte o si se preparó con un grano que presenta un perfil de sabor más intenso de lo habitual. En lugar de añadir azúcar para disimular el gusto, la sal permite conservar mejor las características originales de la bebida.

¿Por qué cada vez más personas prueban este truco?

El interés por mejorar la preparación del café ha impulsado la difusión de consejos que buscan resaltar las cualidades naturales de los granos sin recurrir a ingredientes que modifiquen por completo su sabor. Agregar sal se ha convertido en una de esas recomendaciones por su sencillez y facilidad de aplicación.

Además, este método puede adaptarse a distintos tipos de preparación, desde el café filtrado hasta el elaborado en cafetera o prensa francesa, siempre respetando la regla de utilizar solo una pizca.

La National Coffee Association señala que una pequeña cantidad de sal puede ayudar a reducir el amargor y lograr un sabor más equilibrado. Por esa razón, este hábito ha despertado el interés de quienes buscan disfrutar una taza más agradable sin alterar la esencia del café.