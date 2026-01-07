Trámite de la visa americana para viajar a Estados Unidos

Aquellos que deseen viajar al exterior en 2026 deben saber que salir del país implicará un desembolso mayor desde este mes, comenzando por los trámites de los documentos oficiales. Tanto el pasaporte mexicano como la visa estadounidense ajustan sus tarifas, convirtiéndose en uno de los primeros gastos a considerar.

Conocer con anticipación los precios actualizados, los descuentos disponibles y los requisitos permite organizar mejor el presupuesto y evitar imprevistos. Por este motivo, se recomienda verificar el cuadro tarifario vigente desde enero de 2026.

El trámite de la visa americana aumentará el precio desde enero de 2026

Checa los aumentos que tendrán los documentos necesarios para viajar y evita problemas de dinero al hacer el trámite. Ten en cuenta los requisitos obligatorios impuestos por las autoridades.

¿Cuánto aumentará el pasaporte mexicano y la visa americana en 2026?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció las tarifas del pasaporte mexicano para 2026 de acuerdo con la vigencia del documento. Los montos se expresan en dólares y su equivalente aproximado en pesos, que puede variar según el tipo de cambio:

Pasaporte por 1 año: USD 57 (1,023 pesos). Aplica principalmente en casos de urgencia; para menores de hasta 3 años el costo es de USD 44 (790 pesos).

Pasaporte por 3 años: USD 101 (1,813 pesos).

Pasaporte por 6 años: USD 137 (2,459 pesos).

Pasaporte por 10 años: USD 209 (3,752 pesos), exclusivo para personas adultas.

En trámites de emergencia se cobra un 30% extra, mientras que las personas mayores de 60 años y aquellas con discapacidad obtienen un descuento del 50% en cualquier vigencia.

¿Cuánto sale el pasaporte mexicano en Estados Unidos?

Quienes realicen el trámite en consulados mexicanos en EE.UU. deberán considerar los siguientes costos para 2026:

1 año: USD 44 (788 pesos)

3 años: USD 101 (1,808 pesos)

6 años: USD 137 (2,452 pesos)

10 años: USD 209 (3,742 pesos)

Con descuento del 50% para personas mayores de 60 años:

1 año: USD 22 (394 pesos)

3 años: USD 50.50 (904 pesos)

6 años: USD 68.50 (1,226 pesos)

10 años: USD 104.50 (1,870 pesos)

Requisitos para tramitar pasaporte y visa

En el caso del pasaporte mexicano, el costo depende de la edad del solicitante y de la vigencia elegida. Para menores de edad existe el permiso OP-7/II, que en ciertos trámites no tiene costo.

Para la visa americana, los requisitos generales incluyen:

Pasaporte vigente (con al menos seis meses posteriores a la fecha del viaje).

Fotografías tamaño pasaporte.

Comprobante de pago de derechos.

Evidencia de solvencia económica.

Itinerario de viaje y, cuando aplique, carta de invitación.

Documentos que demuestren lazos con México.

Con estos ajustes, la recomendación es anticipar los trámites, verificar si se puede acceder a algún descuento y elegir el tipo de documento que mejor se adapte a la duración y frecuencia de los viajes planeados.