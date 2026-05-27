Detalló que el brote se concentra en la República Democrática del Congo, Uganda y zonas bajo vigilancia en Sudán del Sur.

El Gobierno de México informó que el país no registra casos confirmados de ébola y que el riesgo de propagación es considerado muy bajo, pese a la emergencia sanitaria internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido al brote detectado en África central. Las autoridades sanitarias señalaron que los contagios se concentran principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia activa en Sudán del Sur.

Durante la mañanera del pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que México mantiene vigilancia epidemiológica permanente y ha fortalecido protocolos sanitarios en aeropuertos internacionales, especialmente ante la organización de la Copa Mundial 2026. También recordó que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, sino por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas.

Autoridades confirmaron la emergencia sanitaria. Salud México

¿México prohibirá la entrada a viajeros provenientes de países con ébola?

Hasta el momento, México no ha anunciado un cierre de fronteras ni una prohibición general para personas que hayan visitado países con casos confirmados de ébola. Sin embargo, las autoridades sí reforzaron medidas de revisión sanitaria y seguimiento epidemiológico para detectar posibles riesgos de manera oportuna.

Entre las acciones implementadas destacan:

Refuerzo de filtros sanitarios en aeropuertos internacionales.

Revisión de antecedentes de viaje y posibles factores de exposición.

Vigilancia epidemiológica activa y permanente.

Protocolos especiales de respuesta sanitaria rumbo al Mundial 2026.

Recomendación de reprogramar viajes a República Democrática del Congo y Uganda.

Coordinación con lineamientos y recomendaciones emitidos por la OMS.

Xinhua

La OMS señaló en su comunicado del 17 de mayo de 2026 que no recomienda el cierre de fronteras ni restricciones generales al comercio y los viajes internacionales, ya que estas medidas pueden provocar desplazamientos irregulares y dificultar el control sanitario.

No obstante, sí establece que casos confirmados, sospechosos o contactos directos del virus no deben realizar viajes internacionales mientras se encuentren bajo vigilancia médica.

Conferenciad e prensa. Saúl López Escorcia /Presidenc

México mantiene vigilancia ante la emergencia internacional

La OMS declaró el brote de ébola por virus de Bundibugyo como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), luego de confirmarse casos en República Democrática del Congo y Uganda. El organismo advirtió que existe riesgo de propagación regional debido a la movilidad de personas y a las condiciones sanitarias en las zonas afectadas.

Frente a este escenario, la Secretaría de Salud reiteró que México cuenta con protocolos de detección, aislamiento y respuesta ante cualquier eventualidad sanitaria. Las autoridades insistieron en que el país está preparado para actuar en caso de detectar pacientes sospechosos y llamaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.