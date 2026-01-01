En los últimos días de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre el cierre temporal de una estación de la Línea 7, que conecta El Rosario con Barranca del Muerto. Esta suspensión temporal del servicio afectará a miles de pasajeros, particularmente de la estación Auditorio.

Mediante un aviso difundido en redes sociales, el Metro CDMX comunicó que la estación Auditorio se encuentra cerrada desde el 28 de diciembre y hasta nuevo aviso , debido a trabajos de mantenimiento y acciones de mejora. Durante este periodo, los trenes continuarán su recorrido sin realizar paradas en dicha estación, por lo que no habrá ascenso ni descenso de pasajeros.

El Metro CDMX cerrará la estación Auditorio de la Línea 7

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas de traslado. Ten en cuenta las alternativas de viaje, en caso de inconvenientes.

¿Qué estaciones de la Línea 7 estarán cerradas?

Las autoridades aclararon que el cierre es exclusivo de la estación Auditorio y que el resto de las estaciones de la Línea 7 operan de manera habitual, sin afectaciones al servicio.

Horarios del Metro el 1 de enero

Con motivo del cierre de año, el Metro de la CDMX informó que el 1 de enero, el horario será el correspondiente a día festivo, por lo que los trenes circularán de 07 a 00 horas. Además, ese día estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, que permite el ingreso de bicicletas al sistema.