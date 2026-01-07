En el marco del primer mes del año, el Gobierno confirmó el calendario de feriados de febrero de 2026. Se espera que haya un fin de semana largo gracias al descanso obligatorio del primer puente vacacional.

Cada año, los llamados “puentes” se forman cuando un día de descanso obligatorio se une al fin de semana, creando periodos de tres días seguidos -ya sea viernes a domingo o sábado a lunes- que permiten disfrutar de un respiro más largo en la rutina laboral.

El Gobierno confirmó el calendario de feriados de 2026 Fuente: Shutterstock Tama2u

Para este año, el calendario contempla varios días festivos que darán pie a estos fines de semana extendidos. A continuación, los detalles sobre cuál será el primero, ideal para planear una escapada o simplemente recuperarte de las celebraciones decembrinas.

¿Cuál es el primer feriado del año?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) determinó al 1 de enero como primer día de descanso obligatorio en México, con motivo del Año Nuevo; sin embargo, al no recorrerse, no generó un puente, por lo que muchas personas tuvieron que trabajar con normalidad el viernes 2.

Según lo establecido por la LFT, el primer fin de semana largo del año llegará a finales de enero e inicios de febrero , gracias al adelanto de la conmemoración del Día de la Constitución, que oficialmente se celebra el 5 de febrero.

¿Cuál será el primer fin de semana largo del año?

El primer puente del año será el lunes 2 de febrero . Esto se debe a que el feriado del 5 de febrero se traslada al lunes más cercano, que en este caso es el día 2.

Estos tres días consecutivos de descanso representan una buena oportunidad para organizar un viaje corto o simplemente tomar un respiro de las actividades cotidianas.

Además, este puente también beneficiará a los estudiantes, sobre todo de nivel básico, ya que la Secretaría de Educación Pública lo considera dentro de su calendario de suspensión de clases.

Calendario de feriados en 2026

Conoce las fechas marcadas por la Ley Federal del Trabajo como descansos obligatorios:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero – Día de la Constitución (5 de febrero, trasladado al lunes).

Lunes 17 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo, recorrido al lunes).

Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia de México.

Lunes 17 de noviembre – Revolución Mexicana (20 de noviembre, trasladado al lunes).

Viernes 25 de diciembre – Navidad.

En esta relación no se consideran otras fechas conmemorativas como el 6 de enero, 14 de febrero, 10 de mayo o 15 de mayo, ya que no están contempladas como días de descanso obligatorio en la LFT. No obstante, en algunos casos, los empleadores pueden otorgarlos de manera voluntaria como un gesto hacia su personal.