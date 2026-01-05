A partir de 2026, el Estado de México (Edomex) incorporará nuevos proyectos de transporte público anunciados por el gobierno estatal, entre los que se destaca la puesta en marcha de tres nuevas líneas del Mexibús. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados con la ampliación de este servicio.

Se trata de la Línea V en el Valle de México, la Línea VI en el Valle de Toluca y la Línea VII en la zona oriente. En esta última región también se prevé la construcción de un Tren Ligero y un sistema de Trolebús, con el objetivo de ofrecer a la población mexiquense un servicio más eficiente, seguro y de mayor calidad.

De manera paralela, durante el próximo año continuará la edificación del Mexicable Línea III, que conectará Naucalpan con el CETRAM Cuatro Caminos y permitirá el enlace con el Metro de la Ciudad de México (CDMX). Esta obra presenta un avance superior al 50% y se estima que quede concluida hacia finales de 2026 .

¿Qué sucede en Edomex hoy?

Con una población cercana a los 17 millones de habitantes -la más numerosa del país, de acuerdo con cifras del INEGI-, el Estado de México enfrenta un reto constante en materia de movilidad. Miles de personas realizan diariamente traslados de entre tres y cuatro horas para cumplir con sus actividades entre esta entidad y la capital del país, por lo que el fortalecimiento de la infraestructura de transporte resulta prioritario.

La Secretaría de Movilidad (Semov) estatal informó que, con la incorporación de las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, la red de estos sistemas se ampliará en 71.21 kilómetros. Actualmente, ambos servicios suman 164.72 kilómetros de infraestructura , por lo que la expansión representará un crecimiento significativo.

Esta ampliación permitirá incrementar en más de 60% el número de usuarios atendidos diariamente. La cifra pasará de los 453,277 pasajeros actuales a aproximadamente 726,800 una vez que los nuevos proyectos entren en operación.

¿Cómo serán las nuevas líneas del Mexibús?

La Línea V del Mexibús, que irá de Lechería al CETRAM El Rosario, partirá de la estación Lechería del Tren Suburbano, en Cuautitlán Izcalli, y llegará a la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Permitirá la conexión con las Líneas 6 y 7 del Metro y dará servicio a más de 137,000 usuarios al día.

Tendrá una extensión de 29.41 kilómetros sobre carriles confinados de las avenidas Gustavo Baz, Norte y Las Armas, atravesando los siguientes municipios:

Cuautitlán Izcalli

Tultitlán

Tlalnepantla

Naucalpan

Azcapotzalco

El proyecto contempla dos terminales y 29 estaciones.

En el Valle de Toluca, la Línea VI del Mexibús marcará la llegada, por primera vez, de este sistema de transporte masivo a la región. El tramo irá de Zinacantepec a Lerma, con un recorrido de 28.8 kilómetros que cruzará los municipios de:

Toluca

Metepec

San Mateo Atenco

Se estima que beneficiará a cerca de 139,000 personas diariamente, contará con 44 estaciones y se integrará con el Tren Insurgente México-Toluca.

Por su parte, la Línea VII -que correrá de Vicente Villada al Panteón de los Rosales- forma parte del Plan Integral de Intervención de la Zona Oriente. Este proyecto responde a la alta demanda de transporte público en la avenida Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, y beneficiará a más de un millón de habitantes. Tendrá una longitud de 3.5 kilómetros y permitirá la conexión con la Línea III del Mexibús.

¿Qué se sabe sobre el Trolebús Ixtapaluca?

En la misma región se desarrollará el Trolebús Mexiquense Ixtapaluca Línea 12, que dará continuidad al Trolebús Línea 11 Chalco–Santa Martha, inaugurado en mayo de este año. El proyecto beneficiará a los habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco, conectará al Estado de México con la Ciudad de México y contará con un recorrido de 11.2 kilómetros, 10 estaciones y unidades totalmente eléctricas.

Otro de los proyectos relevantes es el Tren Ligero que irá de Texcoco a La Paz, atravesando los municipios de Chimalhuacán y Chicoloapan, con conexión a la Línea A del Metro capitalino. La Semov aún no detalló el trazo definitivo, aunque en julio pasado publicó la convocatoria para realizar los estudios de oferta y demanda, ingenierías básicas y el análisis costo-beneficio.

En materia de inversión, el Paquete Fiscal 2026 contempla un presupuesto superior a los 5,000 millones de pesos destinados a siete proyectos de transporte masivo.