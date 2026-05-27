Si tienes un viaje programado a México, ten en cuenta las exigencias de las autoridades para ingresar y salir sin problemas. El Gobierno habilitó la versión digital del Formato Estadístico de Migración (FEM), el documento que anteriormente debía llenarse a mano en los aeropuertos de todo el país.

Desde noviembre de 2025, este trámite puede realizarse en línea y será obligatorio para los mexicanos que viajen al extranjero. La medida busca agilizar los procesos migratorios, reducir tiempos de espera y evitar demoras en los aeropuertos.

Control migratorio del gobierno de Claudia Sheinbaum Saúl López Escorcia /Presidenc

Con esta actualización, los viajeros podrán completar el formulario desde cualquier dispositivo electrónico, descargar el comprobante y mostrarlo en formato digital antes de abordar su vuelo.

¿Qué es el Formato Estadístico de Migración?

El Formato Estadístico de Migración (FEM) es un documento oficial del Instituto Nacional de Migración (INM) que registra la salida del país de ciudadanos mexicanos.

El formulario recopila información personal del viajero, como:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Sexo

Tipo de identificación

También solicita datos relacionados con el viaje, entre ellos:

Medio de salida (aéreo, terrestre o marítimo)

Aerolínea o transporte utilizado

Número de vuelo o matrícula

País de destino

Motivo del viaje

Lugar de residencia habitual

Además de servir para generar estadísticas migratorias, el FEM funciona como un requisito obligatorio para salir del país , por lo que sin este documento no será posible abordar vuelos internacionales.

Aunque no sustituye el pasaporte ni otros documentos oficiales, sí es indispensable para quienes viajen al extranjero, ya sea por turismo, trabajo u otros motivos.

Cómo llenar el FEM con Llave MX

Quienes ya tengan una cuenta en Llave MX -la plataforma de identidad digital del gobierno federal- podrán completar el trámite de forma más rápida.

Al ingresar al sitio web oficial del INM, solo es necesario iniciar sesión con Llave MX para que el sistema cargue automáticamente los datos personales del usuario, como nombre y fecha de nacimiento.

Después, únicamente deberán completarse los datos del viaje:

Aerolínea

Número de vuelo

Destino

Motivo del traslado

Información adicional requerida

Una vez concluido el registro, el sistema generará un comprobante digital que podrá descargarse en el celular o computadora y presentarse antes del abordaje.

Cómo llenar el FEM sin Llave MX

Las personas que no cuenten con Llave MX también podrán realizar el trámite.

En el portal del INM existe la opción “Iniciar formulario sin Llave MX”, ubicada en la parte inferior del sitio. Al seleccionarla, aparecerá un formulario en blanco donde se deberán capturar manualmente todos los datos personales y la información del viaje.

Al finalizar, el sistema permitirá descargar el comprobante digital, el cual deberá mostrarse al personal migratorio antes de abordar.

Aunque el FEM digital ya está en funcionamiento, las autoridades informaron que el formato físico continuará disponible temporalmente para quienes prefieran realizar el trámite de manera tradicional.