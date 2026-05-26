Oficial y confirmado | Profeco multará con más de 8,000 pesos a los negocios que engañen con precios o promociones falsas.

En esta noticia Profeco endurece medidas contra publicidad engañosa y promociones falsas

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, confirmó que podrá sancionar a los establecimientos que engañen a los consumidores con precios falsos, promociones incumplidas o publicidad engañosa. Las multas pueden superar los 8,000 pesos cuando persista la infracción detectada por la autoridad.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la dependencia está facultada para aplicar medidas de apremio y sanciones económicas. Las multas iniciales van desde 205 hasta más de 20,000 pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento.

Además, si el negocio mantiene la conducta irregular después de una advertencia oficial, Profeco podrá imponer nuevas multas por cada día que continúe el incumplimiento. El monto actualizado para estas sanciones adicionales alcanza los 8,232.13 pesos diarios.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Profeco endurece medidas contra publicidad engañosa y promociones falsas

La legislación también permite a Profeco aplicar medidas precautorias cuando se afecte la economía o seguridad de los consumidores. Entre ellas se encuentran la suspensión de la comercialización de productos, colocación de sellos de advertencia y retiro de mercancía del mercado.

Las autoridades podrán actuar especialmente en casos relacionados con incumplimiento de ofertas, alteración de precios exhibidos, ventas condicionadas y prácticas comerciales abusivas.

La intención es evitar afectaciones colectivas y reforzar la protección al consumidor en todo el país.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Qué deben considerar ahora comerciantes y consumidores

Los comerciantes deberán respetar los precios anunciados, cumplir promociones y evitar publicidad que pueda inducir al error. En caso de incumplimiento, Profeco puede iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones económicas progresivas hasta que se corrija la irregularidad.

Por su parte, los consumidores tienen derecho a denunciar promociones falsas, cobros distintos a los exhibidos o información engañosa. La Profeco puede intervenir para exigir el cumplimiento de ofertas y aplicar las medidas previstas en la ley vigente.