La Secretaría de Energía ha concedido una concesión geotérmica por un período de 30 años a una empresa subsidiaria del Grupo Carso, que es propiedad de Carlos Slim, para la explotación de recursos geotérmicos con fines de generación eléctrica en el estado de Guanajuato. El resumen del título de concesión fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con el documento, el “Título de Concesión” confiere el derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y explotación del Área Geotérmica designada como Celaya. La Secretaría de Energía ha entregado a Energías Alternas, una filial del Grupo Carso en posesión de Carlos Slim, un título de concesión que tiene una duración de 30 años. Este título le autoriza a la empresa la explotación exclusiva de recursos geotérmicos en el municipio de Celaya, Guanajuato. La referida concesión, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, otorga a la compañía la facultad de generar energía eléctrica y destinar el recurso geotérmico a aplicaciones industriales, lo que refuerza la presencia del mencionado empresario en el sector de las energías renovables en México. Grupo Enal, una filial del Grupo Carso, se encuentra actualmente en el desarrollo de una central geotérmica en Celaya, con una capacidad instalada de 26 megavatios y una inversión proyectada de 80 millones de dólares. Este proyecto refuerza la estrategia del conglomerado dirigido por Carlos Slim en su búsqueda de diversificación de su portafolio energético, que comprende hidrocarburos y energía renovable. Además, posiciona a la compañía como uno de los actores fundamentales en la transición hacia fuentes de energía más limpias en México. La concesión concedida al Grupo Carso se encuentra dentro del nuevo Ley de Geotermia, que fue aprobada como parte de la reforma energética de marzo de 2025.