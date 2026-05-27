Por qué recomiendan usar aceite de oliva en el pelo y para qué sirve.

En esta noticia Por qué aplicar aceite de olivda todos los días

La dermatóloga Ana Molina señala que los fitoestrógenos del aceite de oliva pueden inhibir la enzima 5-alfa-reductasa, responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT).

La DHT es una de las causas principales de la alopecia androgenética, ya que provoca la miniaturización de los folículos pilosos. Al reducir sus niveles, estos compuestos podrían ayudar a prevenir o ralentizar ese proceso.

Además, algunos estudios apuntan a que estos mismos fitoestrógenos estimulan el crecimiento del cabello al mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y favorecer la proliferación de células en los folículos.

Por qué recomiendan usar aceite de oliva en el pelo y para qué sirve.

Por qué aplicar aceite de olivda todos los días

Aplicado de forma tópica, el aceite de oliva aporta nutrición y brillo, y ayuda a reducir el frizz.

Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Science observó que mejoraba la hidratación del cabello de forma significativa y aumentaba su resistencia, gracias a su capacidad para penetrar en la fibra capilar y a su alto contenido en ácidos grasos esenciales.

El cuero cabelludo también se beneficia, el mismo estudio encontró que el aceite de oliva ayudaba a reducir la descamación y la inflamación, mejorando su salud general.

El aceite de oliva se convierte en aliado capilar con respaldo científico. Freepik

Un escudo ante el daño químico

Una investigación del International Journal of Trichology analizó el efecto de distintos aceites sobre el cabello dañado por procesos químicos como el tinte.

Según la dermatóloga Molina, el aceite de oliva resultó eficaz para reducir ese daño gracias a sus propiedades emolientes y protectoras, que contribuyen a mantener la integridad de la cutícula capilar.