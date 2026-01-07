El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó este mes de manera discreta siete nuevos países al listado de naciones que deben abonar una fianza de entre 5 mil a 15 mil dólares para solicitar la visa americana. El saldo puede ser reembolsable en caso de que el ciudadano extranjero cumpla dos condiciones.

La medida entró en vigor el 1 de enero de 2026 y eleva a 13 el total de países afectados por esta política migratoria diseñada para reducir casos de permanencia indebida en territorio norteamericano.

Cuáles son los países que deben pagar fianza para ingresar a USA

La lista concentra principalmente países africanos, con solo dos excepciones asiáticas. Las nuevas incorporaciones son:

Bután

Botsuana

la República Centroafricana

Guinea

Guinea-Bisáu

Namibia

Turkmenistán.

Estas naciones se suman a los incluidos en agosto y octubre de 2024:

Mauritania

Santo Tomé y Príncipe

Tanzania

Gambia

Malaui

Zambia

Cómo es el pago de fianza migratoria para obtener la visa americana

Este programa piloto aplica exclusivamente a visas B-1 (negocios) o B-2 (turismo) y tendrá vigencia de 12 meses para evaluar su efectividad. El monto de la fianza puede oscilar entre 5,000 y 15,000 dólares según determine el oficial consular durante la entrevista.

Donald Trump devolverá dólares de visas americanas a extranjeros que cumplan dos requisitos.

El criterio considera tasas de permanencia irregular, confiabilidad de documentación y sistemas de verificación del país de origen. Los solicitantes afectados deben realizar el depósito dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial a través del portal Pay.gov.

Cuáles son los requisitos para acceder a un reembolso de la fianza y que USA devuelva los dólares

Si bien, el pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa, el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestre que ha cumplido con los términos de la visa.

Las autoridades estadounidenses defienden la medida argumentando que incentiva el cumplimiento de plazos de estadía autorizada y facilita el retorno oportuno de visitantes temporales.

El reembolso se procesa una vez que el titular abandona Estados Unidos dentro del periodo autorizado o solicita extensión legal de estancia. Este requisito se suma al costo estándar de solicitud de visa, convirtiendo el trámite en inaccesible para amplios sectores de población en los países listados.