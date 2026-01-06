Donald Trump obligará a estos extranjeros a pagar hasta 15,000 dólares para obtener la visa americana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos incorporó siete nuevas naciones a la lista de países cuyos ciudadanos deben depositar una fianza de hasta 15,000 dólares para tramitar visa de ingreso. La medida, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, eleva a 13 el total de países afectados por esta política migratoria diseñada para reducir casos de permanencia indebida en territorio norteamericano.

Las nuevas incorporaciones son Bután, Botsuana, la República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia y Turkmenistán. Estas naciones se suman a Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Gambia, Malaui y Zambia, incluidos en agosto y octubre de 2024. La lista concentra principalmente países africanos, con solo dos excepciones asiáticas.

Cómo funciona el sistema de fianza migratoria de hasta 15 mil dólares

El programa piloto aplica exclusivamente a visas B-1 (negocios) o B-2 (turismo) y tendrá vigencia de 12 meses para evaluar su efectividad. El monto de la fianza puede oscilar entre 5,000 y 15,000 dólares según determine el oficial consular durante la entrevista. El criterio considera tasas de permanencia irregular, confiabilidad de documentación y sistemas de verificación del país de origen.

El pago de la fianza no garantiza que se otorgue una visa, pero el monto será reembolsado si la visa es denegada o cuando un titular de visa demuestre que ha cumplido con los términos de la visa. Las autoridades estadounidenses defienden la medida argumentando que incentiva el cumplimiento de plazos de estadía autorizada y facilita el retorno oportuno de visitantes temporales.

Los solicitantes afectados deben realizar el depósito dentro de los 30 días posteriores a la notificación oficial a través del portal Pay.gov. El reembolso se procesa una vez que el titular abandona Estados Unidos dentro del periodo autorizado o solicita extensión legal de estancia. Este requisito se suma al costo estándar de solicitud de visa, convirtiendo el trámite en inaccesible para amplios sectores de población en los países listados.

Cuáles son los requisitos vigentes para ciudadanos mexicanos que quieran viajar legal a USA

México no figura en la lista de países sujetos a fianza, por lo que los solicitantes mexicanos mantienen el proceso tradicional de tramitación. Para la mayoría de las visas de no inmigrante, incluida la visa de turista y negocios B-1/B-2, la tarifa base de solicitud en 2026 se mantiene en 185 dólares estadounidenses, aproximadamente 3,200 pesos según tipo de cambio actual.

Los mexicanos deberán pagar 185 dólares para tramitar la visa americana: es no reembolsable.

Los menores de 15 años pueden acceder a una tarifa preferencial de 15 dólares si el padre o tutor mexicano solicita visa simultáneamente o ya posee una vigente por 10 años. El trámite requiere completar el formulario DS-160 en línea, pagar la cuota correspondiente en Scotiabank, BanBajío o mediante transferencia SPEI, y agendar dos citas: una para captura de datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante y otra para entrevista consular.

Autoridades consulares evalúan durante la entrevista el propósito del viaje, solvencia económica, vínculos con México y antecedentes migratorios. Se recomienda presentar documentación que respalde motivo de viaje, comprobantes de ingresos, estados de cuenta y evidencia de arraigo familiar o laboral en el país de origen. El pasaporte debe tener vigencia suficiente para cubrir el periodo de estancia planeado.

Aunque circuló la propuesta de incorporar un cargo adicional denominado “Visa Integrity Fee” de 250 dólares que elevaría el costo total a 435 dólares, esta tarifa no se implementó oficialmente para 2026.

Sin embargo, la legislación federal ya aprobó su aplicación futura, por lo que expertos recomiendan monitorear comunicados oficiales del Departamento de Estado y la Embajada estadounidense en México sobre posibles ajustes en costos y procedimientos.