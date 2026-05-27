La medida permitirá simplificar el proceso y acelerar la integración de este nuevo sistema de identificación nacional.

Recientemente, trascendió la noticia de que miles de adultos mayores en México podrían evitar uno de los trámites más largos relacionados con la nueva CURP Biométrica. Gracias a un acuerdo oficial entre autoridades federales y estatales, las personas que cuenten con credencial del INAPAM y licencia de conducir podrán acceder al registro de manera automática , utilizando datos biométricos que ya fueron capturados previamente.

La medida permitirá simplificar el proceso y acelerar la integración de este nuevo sistema de identificación nacional. Con ello, el Gobierno busca reducir tiempos de espera, evitar trámites duplicados y facilitar el acceso a la CURP Biométrica en distintas entidades del país.

La medida permitirá simplificar el proceso y acelerar la integración de este nuevo sistema de identificación nacional.

Lo confirmó el Gobierno: estos adultos mayores podrán obtener la CURP Biométrica automática

El beneficio está dirigido a personas mayores de 60 años que cuenten con credencial del INAPAM y que previamente hayan realizado trámites ante la Secretaría de Movilidad (SEMOV), especialmente relacionados con licencias de conducir.

Gracias al convenio firmado entre la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la SEMOV, los datos biométricos ya registrados podrán transferirse para integrarlos a la CURP Biométrica. Esto evitará que muchos usuarios tengan que acudir nuevamente a un módulo para repetir el procedimiento completo.

Las autoridades aclararon que el intercambio de información solo podrá realizarse con consentimiento expreso del titular de los datos. Es decir, los ciudadanos deberán autorizar formalmente que sus datos biométricos sean compartidos con RENAPO.

La medida forma parte del proyecto federal que busca convertir a la CURP Biométrica en un identificador nacional más robusto y vinculado a futuros sistemas digitales de identificación.

Qué datos compartirán para generar la nueva CURP Biométrica

El acuerdo establece que la Secretaría de Movilidad mexiquense podrá compartir información biométrica obtenida durante trámites de movilidad y transporte. Entre ellos aparecen solicitudes de licencias de conducir, permisos y registros vinculados al transporte público.

Los datos biométricos que podrán incorporarse incluyen huellas dactilares, fotografía facial, firma digital y escaneo del iris. Todos estos elementos quedarán asociados a la CURP del ciudadano dentro de la base de datos nacional. Según lo publicado en el DOF, esta integración permitirá fortalecer la validación de identidad en trámites oficiales y avanzar hacia un futuro Documento Nacional de Identificación.

Aunque la medida ya fue confirmada oficialmente, especialistas recuerdan que el trámite de CURP Biométrica todavía se encuentra en una fase de implementación gradual en distintas entidades del país.

Cómo funciona el trámite de la CURP Biométrica en México

Actualmente, la CURP Biométrica no se entrega como una credencial física, sino que consiste en el registro y almacenamiento de datos biométricos dentro de la plataforma de RENAPO. Al finalizar el proceso, las personas reciben un comprobante digital por correo electrónico que confirma la vinculación correcta de sus datos.