Lo que dice la ley en México.

La Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce el derecho de las personas a recuperar el dinero entregado como depósito por envases o empaques. Esto aplica para tiendas, supermercados y cualquier establecimiento que cobre este concepto al vender productos retornables.

El artículo 11 de la legislación señala textualmente que “el consumidor que al adquirir un bien haya entregado una cantidad como depósito por su envase o empaque, tendrá derecho a recuperar, en el momento de su devolución, la suma íntegra que haya erogado por ese concepto”.

Es ley: Las multas que enfrentan las tiendas por incumplir la devolución.

El artículo 12 obliga a entregar comprobantes de compra

La legislación también establece que todos los proveedores deben entregar un comprobante de la operación realizada. Esto permite al consumidor acreditar pagos, depósitos y cualquier monto relacionado con la compra de productos o servicios.

El artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor indica que el proveedor tiene la obligación de entregar “factura, recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada”. Este documento puede ser clave para reclamar devoluciones.

Las multas que enfrentan las tiendas por incumplir la devolución

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puede imponer sanciones económicas a los establecimientos que se nieguen a devolver el depósito completo de envases o empaques.

Las multas pueden variar según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del proveedor responsable.

De acuerdo con la información difundida por especialistas legales y criterios aplicados por Profeco, las sanciones por incumplir el artículo 11 pueden desde los 380 pesos en adelante superando, según la gravedad de la sanción, el millón de pesos.

Además, si el proveedor desacata las órdenes de la autoridad, pueden aplicarse multas diarias acumulativas hasta que corrija la falta detectada.