Los principales bancos en México comenzaron a modificar sus esquemas tradicionales de atención y ahora abrirán varias de sus sucursales los sábados, una medida con la que buscan atender a clientes que no pueden acudir de lunes a viernes por cuestiones laborales o personales.
Instituciones como Santander, Banamex, HSBC y Banco Azteca ampliaron sus horarios en distintas ciudades del país, especialmente en zonas comerciales y de alta demanda. Con ello, los usuarios podrán realizar depósitos, pagos, aclaraciones, retiros y otros trámites durante fines de semana.
Estos son los bancos que ya abrirán los sábados y sus nuevos horarios
Santander
Banco Santander informó que más de 260 sucursales en México abrirán los sábados en horario de 9:00 a 14:00 horas.
- Tendrá servicio sabatino en 264 sucursales.
- Habrá atención en CDMX, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y otros estados.
- Los clientes podrán hacer depósitos, pagos, retiros, aclaraciones y apertura de cuentas.
- Algunas sucursales destacadas son Polanco Reforma, Plaza Satélite, Andares y Calzada del Valle.
Banamex
Banamex confirmó que varias sucursales también operarán los sábados con horario de 10:00 a 15:00 horas.
- En CDMX abrirán sucursales como Perisur, Parque Delta, Oceanía y Patio Santa Fe.
- En Estado de México habrá servicio en Plaza Satélite, Interlomas, Metepec y Tecámac.
- También abrirán oficinas en Baja California, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua.
- El objetivo es facilitar operaciones bancarias durante el fin de semana.
HSBC
HSBC mantendrá servicio sabatino en algunas de sus sucursales principales ubicadas en zonas de alta afluencia.
- Operarán oficinas en Ciudad de México y Estado de México.
- Destacan sucursales como Juárez, Merced y Xochimilco.
- En Edomex seguirá abierta Plaza Dorada en Coacalco.
- Los usuarios podrán realizar trámites y operaciones básicas bancarias.
Banco Azteca
Banco Azteca seguirá siendo una de las instituciones con mayor disponibilidad de atención, ya que todas sus sucursales operan los sábados, domingos y días festivos en horario corrido de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.