Cierre de las principales bancas en México

En esta noticia Estos son los bancos que ya abrirán los sábados y sus nuevos horarios

Los principales bancos en México comenzaron a modificar sus esquemas tradicionales de atención y ahora abrirán varias de sus sucursales los sábados, una medida con la que buscan atender a clientes que no pueden acudir de lunes a viernes por cuestiones laborales o personales.

Instituciones como Santander, Banamex, HSBC y Banco Azteca ampliaron sus horarios en distintas ciudades del país, especialmente en zonas comerciales y de alta demanda. Con ello, los usuarios podrán realizar depósitos, pagos, aclaraciones, retiros y otros trámites durante fines de semana.

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Estos son los bancos que ya abrirán los sábados y sus nuevos horarios

Santander

Banco Santander informó que más de 260 sucursales en México abrirán los sábados en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Tendrá servicio sabatino en 264 sucursales.

Habrá atención en CDMX , Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz y otros estados.

Los clientes podrán hacer depósitos, pagos, retiros, aclaraciones y apertura de cuentas.

Algunas sucursales destacadas son Polanco Reforma, Plaza Satélite, Andares y Calzada del Valle.

Banamex

Banamex confirmó que varias sucursales también operarán los sábados con horario de 10:00 a 15:00 horas.

En CDMX abrirán sucursales como Perisur, Parque Delta, Oceanía y Patio Santa Fe.

En Estado de México habrá servicio en Plaza Satélite, Interlomas, Metepec y Tecámac.

También abrirán oficinas en Baja California, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Chihuahua.

El objetivo es facilitar operaciones bancarias durante el fin de semana.

Bancos sucursales tanyss

HSBC

HSBC mantendrá servicio sabatino en algunas de sus sucursales principales ubicadas en zonas de alta afluencia.

Operarán oficinas en Ciudad de México y Estado de México.

Destacan sucursales como Juárez, Merced y Xochimilco.

En Edomex seguirá abierta Plaza Dorada en Coacalco.

Los usuarios podrán realizar trámites y operaciones básicas bancarias.

Banco Azteca

Banco Azteca seguirá siendo una de las instituciones con mayor disponibilidad de atención, ya que todas sus sucursales operan los sábados, domingos y días festivos en horario corrido de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.