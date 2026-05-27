Durante el cierre de mercados de este miércoles, 27 de mayo de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.55, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.19% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.57 pesos y un mínimo de 12.53 pesos.

El Dólar canadiense mostró un descenso semanal del -0,06% y una caída anual del -7,41%, indicando una evolución claramente bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia bajista: inicio mixto, racha de caídas en la mitad del período y leve repunte en los dos últimos días, con balance final negativo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 2.70%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.56%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un cambio que ha alcanzado un aumento en los últimos dos días. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Ante esta tendencia, es posible que la estabilidad económica y factores como la percepción del mercado estén impulsando el valor del Dólar canadiense, lo que podría atraer a más inversores a considerar esta moneda en sus transacciones.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.