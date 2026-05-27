Atención con esta crema dental que fue prohibida.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un aviso de riesgo contra la crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint y ordenó su retiro de puntos de venta en México tras recibir reportes de efectos adversos en consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, entre los síntomas asociados al producto destacan irritación bucal, inflamación de encías, dolor, sensibilidad dental, úlceras, aftas, forúnculos y posibles reacciones alérgicas.

Ante esta situación, se recomendó suspender inmediatamente su uso y acudir con un profesional de la salud en caso de presentar molestias.

Colgate Total. Fuente: archivo.

¿Cuál es la pasta dental que retiraron y por qué preocupa?

El producto señalado por las autoridades sanitarias es la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, una variante específica de la línea Colgate Total que actualmente enfrenta investigaciones en distintos países por posibles reacciones adversas relacionadas con su fórmula.

Aunque no existe evidencia concluyente de que “destruya los dientes por dentro”, especialistas y organismos regulatorios sí detectaron casos de irritación severa en tejidos de la boca y afectaciones que podrían comprometer la salud bucal si no se atienden a tiempo.

Las investigaciones apuntan al fluoruro de estaño como uno de los componentes bajo análisis, aunque todavía no se confirma si el problema proviene del ingrediente en sí o de su combinación con otros compuestos.

México, Argentina y Brasil prohiben la crema de dientes Colgate Total Clean Mint. Fuente: archivo.

México refuerza vigilancia sanitaria por la crema dental

COFEPRIS informó que el retiro aplica exclusivamente para la variante Colgate Total Prevención Activa Clean Mint y otorgó un plazo de 30 días naturales para retirarla de tiendas y farmacias donde aún se comercialice.

Según Chequeado en Argentina, otros países que ya aplicaron restricciones o medidas sanitarias son:

Argentina: la ANMAT prohibió preventivamente el uso, distribución y comercialización del producto.

Brasil: la agencia sanitaria recibió más de 11 mil reportes de efectos adversos desde 2024.

México: COFEPRIS emitió un aviso de riesgo y ordenó el retiro del mercado.

Otros mercados de América Latina: mantienen monitoreo y vigilancia sobre productos con fluoruro de estaño.

Si tienes esta pasta dental en casa, las autoridades recomiendan dejar de usarla de inmediato y contactar a la empresa para solicitar devolución o cambio del producto.

En caso de presentar síntomas como ardor, inflamación, aftas o dolor, se debe acudir con un dentista o médico y reportar el caso ante COFEPRIS. Si todavía ves el producto en tiendas o farmacias, puedes notificarlo a las autoridades sanitarias correspondientes para evitar nuevos riesgos a consumidores.