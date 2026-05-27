Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en conferencia de prensa.

En esta noticia ¿Cuáles son los temas más complejos?

Entre los temas más delicados que enfrenta México en materia de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) destaca el arancel impuesto al aluminio y acero mexicano.

Desde el punto de vista del titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, las tarifas impuestas a estos productos, que ascienden a 50% son insostenibles y es un tema sensible en la revisión formal del T-MEC, que inicia esta semana.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, en conferencia de prensa. Cortesía Secretaría de Economía.

“En el caso del acero y aluminio, el tema del 50% nos parece que es insostenible, no tiene una justificación”, aseguró el funcionario.

La Secretaría de Economía y la Embajada Comercial de Estados Unidos tuvieron este miércoles la primera reunión bilateral de la revisión formal del T-MEC.

Además de la ronda que se realiza esta semana en México, la revisión tendrá al menos otras dos rondas, una en Washington, a mediados del mes entrante y una más en la Ciudad de México el 20 de julio, por lo que esperan que se amplíe el plazo para concluir la revisión.

¿Cuáles son los temas más complejos?

Para Marcelo Ebrard, los temas más complejos de negociar son los correspondientes al acero y el aluminio, así como la industria automotriz, la agrícola y la farmacéutica.

“En el caso de la industria automotriz, sostenemos que debe haber un enfoque sistémico, es decir, no son nada más las tarifas de México, sino cómo funciona todo el sistema tarifario que se está organizando, así como reglas de origen”, comentó.

La industria automotriz ha sido una de las que han pasado uno de los tragos más amargos durante la revisión del TMEC, pues además de la correspondiente al acero y aluminio, es de las que enfrenta mayores aranceles, que alcanzan tarifas de 25%.

En el caso de la agricultura, el titular de la Secretaría de Economía aseguró que México y Estados Unidos son complementarios, pues las principales importaciones de México tienen que ver con la agricultura de Estados Unidos y viceversa.

Los exportadores mexicanos de jitomate dejaron de sembrar aproximadamente 20% de la producción que se destinaba a la exportación, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), esto, debido a las tarifas arancelarias que impuso Estados Unidos a este producto mexicano, por presuntas prácticas de dumping.

“Entonces hay que cuidar eso, el libre comercio de eso”, comentó Marcelo Ebrard.