En esta noticia Darán de baja las licencias de conducir por estos motivos

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde entonces se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no caduca, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) si el conductor incurre en faltas graves.

A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el fin de garantizar la seguridad vial.

Oficial| Darán de baja todas las licencias de conducir de los conductores que figuren en esta lista (foto: archivo).

Darán de baja las licencias de conducir por estos motivos

La SEMOVI posee la autoridad para anular el permiso de aquellos conductores que participen en incidentes de tráfico que ocasionen lesiones graves o la muerte de alguna persona.

Asimismo, la infracción deconducir bajo efectos de sustancias alcohólicas o estupefacientes, así como la acumulación de sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”, son consideradas de gran gravedad.

Estas acciones constituyen un peligro latente para la vida de los demás y sirven como justificación inmediata para la supresión del documento. La anulación permanente de la licencia de conducir también puede ser implementada en virtud de:

Accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Infracciones que atentan contra la infraestructura urbana y el orden vial.

Causar daños al mobiliario urbano, incluyendo semáforos, señales de tránsito o postes.

El uso indebido de las vías exclusivas para el transporte público, como los carriles del Metrobús o trolebús.

La acumulación de multas pendientes de pago, indicando un patrón de incumplimiento a las normativas de tránsito.

Una de las causas más graves para la cancelación definitiva de la licencia se vincula de manera directa con accidentes de tráfico que resulten en consecuencias fatales.

Todos los motivos por los que darán de baja las licencias de conducir

Existen motivos adicionales que afectan la validez de la licencia de conducir permanente, tales como la presentación de información o documentos falsos durante el proceso de trámite. Esta situación se clasifica como una causa de cancelación inmediata e irreversible .

Es fundamental que los automovilistas que poseen la licencia de conducir permanente comprendan que, en la mayor parte de los casos de revocación por estas faltas graves, no es posible volver a tramitar el permiso.

Por otro lado, la SEMOVI supervisa la aptitud física de los conductores; si se presentan enfermedades crónicas o trastornos que afectan notablemente la capacidad para conducir de manera segura , la autoridad puede requerir exámenes médicos o de manejo y, en caso necesario, proceder a la cancelación.

Licencia de Manejar Definitiva 2026: quiénes, cómo y cuándo estarán habilitados para empezar el trámite (foto: archivo).

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX?

De acuerdo con la información oficial provista por la Secretaría de Movilidad, el programa para obtener este documento estará vigente durante todo el año 2026.

Los interesados en acceder a este beneficio deberán cumplir con ciertas restricciones administrativas y penales antes de iniciar su solicitud.

Para emitir el documento, es indispensable contemplar lo siguiente:

No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”.

No tener sentencias por delitos viales.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: archivo).

El trámite mantendrá un costo de $1,500.00 pesos y requerirá la presentación de documentos en original y copia, tales como la identificación oficial, comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México, línea de captura pagada y cita agendada.