BBB Foods, operadora de las tiendas de descuento Tiendas 3B en México, inició una oferta pública suscrita de 13.3 millones de acciones comunes Clase A en EE.UU., en una operación que combinará venta primaria y desinversión de accionistas existentes.

De las 13.3 millones de acciones incluidas en la oferta, 700,000 serán emitidas por la compañía, mientras que 12.6 millones serán colocadas por ciertos accionistas vendedores, informó la empresa en un comunicado.

El documento explica que la emisora planea otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 1.9 millones de acciones adicionales, lo que podría elevar el tamaño total de la operación a cerca de 15.3 millones de títulos.

Tiendas 3B señaló que utilizará los recursos netos provenientes de la porción primaria de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo posibles inversiones estratégicas.

Previo al anuncio, las acciones de la empresa escalaron 5.09% para cerrar en u$s36.14 por unidad; sin embargo, en operaciones post cierre muestran una contracción de 3.57%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La operación se realizará bajo una declaración de registro automática en Formulario F-3 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). La empresa advirtió que la colocación está sujeta a condiciones de mercado y que aún no existe certeza sobre el cierre ni sobre el tamaño final de la oferta.

JPMorgan y Morgan Stanley actúan como coordinadores globales de la transacción, mientras que BTG Pactual, Banco Santander y Scotiabank participan como colocadores conjuntos.

En lo que va del año, las acciones de Tiendas 3B acumulan un retorno de 8.2% al pasar de u$s33.39 a u$s36.14 por unidad.