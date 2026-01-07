En medio de las crecientes restricciones, Estados Unidos mantiene vigente una alternativa poco conocida que permite ingresar sin necesidad de visa americana ni pasaporte: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, esta opción está reservada exclusivamente para ciudadanos mexicanos que residan en México, lo que la convierte en un beneficio limitado a un grupo específico de viajeros.

El documento, válido por hasta diez años, funciona como una alternativa ágil para cruces terrestres y marítimos en zonas fronterizas determinadas, aunque con restricciones geográficas y temporales que es fundamental conocer antes de planificar un viaje.

Qué es la BCC y quiénes pueden solicitarla

La Tarjeta de Cruce Fronterizo es un documento emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos que permite a ciudadanos mexicanos ingresar al país por tierra o mar sin necesidad de presentar pasaporte.

Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir requisitos específicos: ser ciudadanos mexicanos con residencia en México, contar con un pasaporte mexicano válido al momento de la solicitud, y demostrar vínculos sólidos con su país que garanticen su regreso tras la visita temporal. Además, deben cumplir con los estándares de elegibilidad de las visas B1 (negocios) o B2 (turismo).

El trámite se realiza a través de las secciones consulares estadounidenses en México mediante el formulario DSP-150. Tiene una validez estándar de diez años, aunque para menores de 15 años existe una tarifa reducida con vigencia hasta que cumplan esa edad.

Solo cuatro estados y con límite de kilómetros: dónde sirve realmente este documento

La BCC no permite viajar libremente por todo Estados Unidos. Su uso está restringido a lo que se conoce como “zona fronteriza”, con límites muy precisos según el estado:

California : hasta 40 kilómetros de la frontera

Arizona : hasta 120 kilómetros de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 kilómetros de la frontera o hasta la Interestatal 10 (lo que esté más al norte)

Texas: hasta 40 kilómetros de la frontera

Fuera de estas áreas, el documento pierde validez y se requiere pasaporte y visa tradicional. Esta limitación convierte a la BCC en una herramienta útil principalmente para quienes viven cerca de la frontera y realizan visitas cortas por compras, negocios o turismo local.

Treinta días y ni un minuto más: las restricciones de tiempo que pocos conocen

Además de las limitaciones geográficas, la Tarjeta de Cruce Fronterizo impone un plazo máximo de permanencia de 30 días para cada visita cuando se utiliza sin pasaporte. Este período es significativamente menor que los seis meses que permite una visa B1/B2 tradicional.

Es importante destacar que, aunque la tarjeta tiene validez de diez años, cada ingreso está sujeto a la decisión de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quienes pueden negar la entrada si consideran que el solicitante no cumple con los requisitos o representa algún riesgo.

Donald Trump endurece controles: ahora exigirá historial de redes sociales a turistas sin visa

Mientras la BCC mantiene su vigencia para mexicanos, el gobierno de Donald Trump prepara nuevas medidas que endurecerán los requisitos de ingreso para visitantes de otros 42 países que actualmente están exentos de visa americana.

Según un aviso publicado en el Registro Federal, los turistas que utilicen el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) deberán proporcionar obligatoriamente sus historiales de redes sociales de los últimos cinco años, además de números telefónicos del mismo período, direcciones de correo electrónico de la última década, información sobre familiares y datos biométricos.