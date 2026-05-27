El Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, de la Ciudad de México realizó la clausura de una obra ubicada en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, luego de detectar que los trabajos continuaban pese a existir una orden oficial de suspensión de actividades.

Durante el operativo, personal especializado colocó sellos de clausura y remitió a una persona ante el Ministerio Público por el presunto delito de quebrantamiento de sellos. La autoridad capitalina advirtió que continuará realizando verificaciones en construcciones y establecimientos que incumplan medidas cautelares o procedimientos administrativos vigentes.

Corroborado | El Gobierno de CDMX comenzó la “suspensión total de obras de construcción” y ahora sancionará y detendrá proyectos sin este documento (foto: archivo).

INVEA confirmó clausura y proceso penal por romper sellos

El instituto explicó que la obra ya contaba con una orden de suspensión; sin embargo, los responsables decidieron seguir operando, lo que derivó en sanciones administrativas y penales.

“Este lugar contaba con una orden de suspensión de actividades pero los responsables decidieron seguir trabajando por lo que se procedió a la clausura y una persona fue puesta a disposición del ministerio público por el delito de quebrantamiento de sellos”, informó el INVEA.

Es oficial | El Gobierno de la CDMX iniciará visitas presenciales para verificar el cumplimiento de esta ley (foto: archivo).

Las autoridades recordaron que el quebrantamiento de sellos en la Ciudad de México puede derivar en fuertes sanciones, entre ellas:

Penas de 6 a 12 años de prisión .

Multas de hasta 1,000 días de UMA.

Sanciones económicas que van de 11 mil a 57 mil pesos.

Arrestos administrativos de hasta 36 horas bajo la Ley de Cultura Cívica.

Obligación de reparar daños y cumplir procesos legales pendientes.

“El Instituto de Verificación Administrativa hace un llamado a llevar los procedimientos correspondientes para lograr que la capital del país sea un lugar ordenado y seguro”, señaló la dependencia capitalina.

Multas y prisión por no cumplir con las reglas de consturcción ante el INVEA. INVEA

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El INVEA también exhortó a propietarios y responsables de obras a regularizar su documentación y atender las medidas cautelares antes de continuar cualquier actividad de construcción o remodelación.

La dependencia recordó que brinda orientación presencial en sus oficinas ubicadas en Calle Carolina 132, colonia Noche Buena, alcaldía Benito Juárez, además de atención digital mediante el correo oficial atencion.invea@cdmx.gob.mx para recibir denuncias o evidencia gráfica relacionada con posibles irregularidades.

El Personal Especializado del Instituto de Verificación Administrativa llevó a cabo la #Clausura de una obra ubicada en la colonia Roma Sur, de la alcaldía #Cuauhtémoc. 🏗️



En consecuencia, se colocaron los debidos sellos y una persona fue puesta a disposición del Ministerio… pic.twitter.com/3inMF3Tvv1 — INVEACDMX (@inveacdmx) May 26, 2026

“Si tu obra tiene medidas cautelares, mejor acércate a nosotros; te orientaremos sobre los procesos para poner tus documentos en regla”, destacó el instituto en su mensaje dirigido a constructores y desarrolladores inmobiliarios.