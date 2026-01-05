El Gobierno federal concretó la expropiación de 77 predios privados ubicados en el Estado de México y en Hidalgo como parte de las obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca. La decisión quedó formalizada el 30 de diciembre de 2025 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La superficie expropiada suma un total de 218,716 metros cuadrados y está destinada a la construcción del nuevo sistema ferroviario, que conectará a distintas comunidades con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con la zona metropolitana del Valle de México. La medida responde a una causa de utilidad pública y se enmarca en la política nacional de movilidad promovida por el gobierno federal.

Detalles de la expropiación de tierras del Gobierno federal

El documento publicado en el DOF establece que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo uso de sus facultades constitucionales para ordenar la expropiación de los inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto . La resolución se fundamenta en los artículos 27 y 28 de la Constitución, los cuales reconocen al servicio ferroviario como estratégico para el desarrollo nacional.

Con ello, se busca fortalecer la infraestructura ferroviaria de pasajeros, considerada prioritaria dentro de la estrategia de conectividad y desarrollo regional.

¿Dónde se expropiaron las tierras para las obras del Tren Interurbano?

Los 77 predios expropiados se localizan en los siguientes municipios:

Hidalgo

Mineral de la Reforma

Tizayuca

Tolcayuca

Villa de Tezontepec

Zempoala

Zapotlán de Juárez

Estado de México

Tecámac

Temascalapa

De acuerdo con el expediente oficial, estos terrenos fueron identificados como indispensables para el trazo del tren y permitirán la conexión directa de estas localidades con el AIFA.

Proyecto de movilidad en México

La ejecución del proceso estará a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, organismo adscrito a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Entre sus responsabilidades se encuentran:

Ocupación inmediata de los bienes

Gestión del pago de las indemnizaciones correspondientes a los propietarios afectados

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) realizó el procedimiento legal y la declaratoria de utilidad pública, garantizando el derecho de audiencia conforme a la legislación vigente.