Millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo el país tendrán un descanso este viernes 29 de mayo, según lo establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.

El motivo: la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una sesión obligatoria para maestros y directivos que se lleva a cabo el último viernes de cada mes y que mantiene las aulas cerradas para los estudiantes. Así, este fin de semana se convierte en uno de los últimos puentes antes de las vacaciones de verano.

¿Por qué no habrá clases el 29 de mayo y qué es el Consejo Técnico Escolar?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 de la SEP, el próximo viernes 29 de mayo será día de suspensión de clases para todos los estudiantes de educación básica del país, tanto en escuelas públicas como en privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

La razón detrás de este descanso es la celebración del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad institucional de carácter obligatorio en la que participan docentes, directores y personal educativo.

Durante estas sesiones, los maestros se reúnen para analizar el avance académico de los alumnos, diseñar estrategias pedagógicas y atender los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje . Por ello, las aulas permanecen cerradas para los estudiantes ese día.

Esta dinámica se repite cada último viernes del mes a lo largo del ciclo escolar, por lo que su inclusión en el calendario no representa una novedad, aunque sí un alivio para las familias que buscan aprovechar el puente de tres días.

Millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán un día sin clases el 29 de mayo debido a la jornada mensual del Consejo Técnico Escolar, una actividad obligatoria para docentes en todo el país. Fuente: FreePik

El último puente antes del verano: ¿cuántos días de descanso quedan en el ciclo escolar?

Con el fin de semana largo del 29 de mayo, las familias mexicanas se preparan para disfrutar uno de los últimos respiros antes de que arranquen las vacaciones de verano. Sin embargo, los descansos restantes en el calendario son escasos.

Tras esta fecha, solo quedará una suspensión oficial más dentro del ciclo escolar 2025-2026: el viernes 26 de junio , cuando se realizará la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del año lectivo.

En cuanto al cierre definitivo del ciclo, el calendario de la SEP establece que las clases concluirán oficialmente el 15 de julio de 2026.