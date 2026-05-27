El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por un periodo en el que se combinarán lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas con una onda de calor que llevará las temperaturas hasta los 45 grados en distintas zonas del país.

Estas condiciones extremas son resultado de la interacción entre canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, además de factores de inestabilidad atmosférica.

Alerta del SMN por fuertes lluvias en varios estados de México ChatGPT

A continuación, los detalles del pronóstico del clima en México.

Estados mexicanos con mayores lluvias

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, donde podrían registrarse acumulados superiores a 75 milímetros diarios, aumentando el riesgo de inundaciones y desplazamiento de tierras.

Lluvias muy fuertes e intensas

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chiapas

En estos estados se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posibles afectaciones en zonas cercanas a ríos, arroyos y áreas bajas.

Estados con lluvias fuertes

Coahuila

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Tlaxcala

Regiones con chubascos y lluvias aisladas

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Michoacán

Tabasco

Península de Yucatán

En la Ciudad de México (CDMX), por ejemplo, las lluvias podrían extenderse durante varios días y provocar encharcamientos y complicaciones viales.

Alerta del SMN por ola de calor en México

Aunque habrá lluvias en buena parte del territorio, el ambiente continuará extremadamente caluroso debido a la permanencia de una onda de calor que impacta a por lo menos 13 estados.

Estados con temperaturas de 40 a 45 °C

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

En estas entidades se prevén temperaturas sofocantes, principalmente por la tarde, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

Riesgos por lluvias y altas temperaturas

Las autoridades advirtieron que la combinación de precipitaciones y calor extremo podría ocasionar:

Inundaciones en zonas urbanas y rurales

Deslaves en áreas montañosas

Vientos fuertes de hasta 70 km/h

Problemas de salud relacionados con el calor

Caída de árboles, anuncios y afectaciones al tránsito

Además, el contraste entre altas temperaturas y humedad favorecerá tormentas eléctricas intensas y posibles granizadas.