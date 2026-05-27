En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por un periodo en el que se combinarán lluvias de fuertes a intensas, tormentas eléctricas y posibles granizadas con una onda de calor que llevará las temperaturas hasta los 45 grados en distintas zonas del país.
Estas condiciones extremas son resultado de la interacción entre canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el Caribe, además de factores de inestabilidad atmosférica.
A continuación, los detalles del pronóstico del clima en México.
Estados mexicanos con mayores lluvias
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, donde podrían registrarse acumulados superiores a 75 milímetros diarios, aumentando el riesgo de inundaciones y desplazamiento de tierras.
Lluvias muy fuertes e intensas
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
En estos estados se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posibles afectaciones en zonas cercanas a ríos, arroyos y áreas bajas.
Estados con lluvias fuertes
- Coahuila
- Querétaro
- Hidalgo
- Guerrero
- Guanajuato
- Tlaxcala
Regiones con chubascos y lluvias aisladas
- Ciudad de México
- Estado de México
- Morelos
- Michoacán
- Tabasco
- Península de Yucatán
En la Ciudad de México (CDMX), por ejemplo, las lluvias podrían extenderse durante varios días y provocar encharcamientos y complicaciones viales.
Alerta del SMN por ola de calor en México
Aunque habrá lluvias en buena parte del territorio, el ambiente continuará extremadamente caluroso debido a la permanencia de una onda de calor que impacta a por lo menos 13 estados.
Estados con temperaturas de 40 a 45 °C
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
En estas entidades se prevén temperaturas sofocantes, principalmente por la tarde, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor y deshidratación.
Riesgos por lluvias y altas temperaturas
Las autoridades advirtieron que la combinación de precipitaciones y calor extremo podría ocasionar:
- Inundaciones en zonas urbanas y rurales
- Deslaves en áreas montañosas
- Vientos fuertes de hasta 70 km/h
- Problemas de salud relacionados con el calor
- Caída de árboles, anuncios y afectaciones al tránsito
Además, el contraste entre altas temperaturas y humedad favorecerá tormentas eléctricas intensas y posibles granizadas.