Un ajuste en el trámite de la visa americana cambió las reglas para miles de solicitantes en México. Checa todos los detalles.

La Embajada de Estados Unidos en México aplicará un cambio clave en el trámite de la visa americana que impacta directamente en miles de solicitantes.

A partir de 2026, la entrevista presencial volverá a ser obligatoria para grupos que antes estaban exentos.

La medida forma parte de un ajuste en los controles consulares que busca reforzar los filtros de seguridad y reducir el margen de excepciones. El cambio ya genera dudas entre quienes planean viajar o renovar su visa en los próximos meses.

Quiénes deberán hacer entrevista presencial para la visa americana en 2026

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la exención automática por edad. Desde 2026, todos los menores de 14 años y los mayores de 79 deberán presentarse a una entrevista presencial para solicitar la visa americana en México.

Un ajuste en el trámite de la visa americana cambió las reglas para miles de solicitantes en México. Checa todos los detalles.

Hasta ahora, estos grupos podían realizar el trámite sin acudir al consulado, siempre que cumplieran ciertos requisitos. Con la nueva regla, la edad deja de ser un criterio válido para evitar la entrevista, lo que modifica el proceso para familias y adultos mayores.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y ya se encuentra vigente para nuevas solicitudes y renovaciones, salvo contadas excepciones muy específicas.

Qué excepciones siguen vigentes y cuándo no es obligatoria la entrevista

Aunque el esquema general ahora exige entrevista presencial para la visa americana, siguen vigentes algunas excepciones, aunque son más limitadas y ya no están vinculadas a la edad del solicitante.

Solo podrán quedar exentos de la entrevista presencial aquellos que cumplan ciertas condiciones específicas, entre las que se encuentran:

Renovaciones de visas de turismo o negocios (B1/B2) en determinados casos.

Solicitudes realizadas poco tiempo después del vencimiento de la visa anterior.

Trámites que cumplan con criterios estrictos definidos por las autoridades consulares de Estados Unidos.

Sin embargo, incluso cuando se cumplen estos requisitos, el beneficio no está garantizado. El consulado mantiene la facultad de convocar a entrevista presencial en cualquier momento si considera que el caso lo amerita.

Por eso, las autoridades recomiendan no asumir que la renovación será automática y revisar cuidadosamente las condiciones vigentes antes de iniciar el trámite, ya que el nuevo esquema reduce al mínimo las exenciones y refuerza los controles.