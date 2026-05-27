En esta noticia Heineken y OCESA se alían

Heineken lanzó la séptima edición de Heineken Green Challenge con un nuevo formato enfocado en probar tecnologías sustentables dentro de operaciones industriales reales, con startups previamente “aceleradas”.

En presentación para medios de comunicación, directivos de Heineken, OCESA y del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, explicaron que la edición 2026, denominada “All Stars”, dejará atrás el modelo tradicional de competencia entre startups para enfocarse en pilotos operativos y validación tecnológica dentro de la cadena de valor de la compañía y de aliados estratégicos.

El programa, desarrollado junto con el Tecnológico de Monterrey, seleccionó 10 startups previamente aceleradas por la plataforma para presentar propuestas de implementación enfocadas en agua, descarbonización, agricultura sustentable, eficiencia energética y circularidad.

“Lo que queremos es asegurar la aplicación y escalabilidad de emprendimientos que ya demostraron madurez y crecimiento”, dijo Inti Pérez, directora de Sustentabilidad Corporativa de Heineken México, durante la presentación.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sustentabilidad de la cervecera, centrada en reducción de emisiones, gestión hídrica y economía circular.

A diferencia de ediciones anteriores, el nuevo esquema prioriza la integración operativa de las soluciones sobre la premiación de proyectos. Las startups trabajarán directamente con áreas funcionales y operativas para diseñar pruebas piloto y medir viabilidad técnica, financiera y ambiental antes de una posible escalabilidad.

Entre las empresas seleccionadas se encuentran desarrolladores de inteligencia artificial aplicada a energía y logística, tecnologías de tratamiento de agua, soluciones agrícolas regenerativas y biotecnología para reutilización de residuos industriales.

Heineken y OCESA se alían

La compañía también anunció la incorporación de OCESA Festivales como aliado estratégico del programa, ampliando el alcance de los pilotos hacia operaciones de entretenimiento y eventos masivos.

“En OCESA estamos convencidos de que el entretenimiento en vivo brinda espacios únicos para probar, aprender y acelerar soluciones que respondan a los retos socioambientales de la industria”, mencionó Samantha Konstat, gerente de festivales en OCESA

Para Ulric Noel, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey, la colaboración entre startups y grandes corporativos funciona como una validación clave para empresas emergentes de tecnología climática.

“Cuando una empresa grande decide probar o comprar tecnología desarrollada por una startup, eso demuestra que la innovación realmente tiene valor para la industria”, dijo.

Desde 2018, Heineken Green Challenge ha acelerado más de 120 startups en México. Según la organización, la nueva fase busca cerrar una brecha frecuente en el ecosistema emprendedor y llevar soluciones de laboratorio a adopción corporativa.

Uno de los casos presentados fue el de BioRam, startup mexicana que desarrolló un piloto para transformar subproductos industriales en bioestimulantes agrícolas bajo un esquema de economía circular.

Las 10 startups seleccionadas son: NEPTUNUS BIOTECH, EcoScience Lab, CPlantae, Lluvia Sólida, VIDA LIQUIDA, Earth IoT, SIR Ambiental, SISAT, BioEsol y Greenfluidics.