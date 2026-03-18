El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció fecha confirmada de la devolución del saldo a favor correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Esto se debe al periodo de la Declaración Anual, un trámite obligatorio que los contribuyentes deben realizar para evitar sanciones e incluso saber si tienen dinero extra. En 2026, la devolución de impuestos dependerá de varios factores, principalmente de qué tan pronto se presente la declaración y de que no existan errores en la información. Una vez que el organismo verifica que todo está en orden, puede proceder con el depósito del dinero. Conoce los detalles de este trámite y cumple con las obligaciones fiscales impuestas a nivel nacional. El proceso de devolución comienza después de presentar la Declaración Anual. De acuerdo con la ley, el SAT cuenta con un plazo máximo de 40 días hábiles para devolver el dinero, aunque en muchos casos el depósito puede llegar antes si el trámite se realiza en los primeros días de abril y no presenta inconsistencias. En términos simples, mientras más rápido y correctamente cumplas con el trámite, más pronto podrías recibir tu devolución. El saldo a favor ocurre cuando se pagan más impuestos de los que realmente correspondían durante el año. Esto puede suceder por deducciones personales o retenciones mayores al impuesto final. Pueden acceder a una devolución: Uno de los puntos más importantes es contar con la e.firma vigente. Sin este requisito, no será posible recibir la devolución, especialmente cuando el monto supera los 10,000 pesos. El calendario varía según el tipo de contribuyente: No cumplir con esta obligación puede generar multas que van aproximadamente de 1,800 a 22,000 pesos, por lo que es importante presentar la declaración en tiempo y forma.