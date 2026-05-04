La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) lo hizo oficial a través de sus canales de comunicación y encendió una alerta entre los miembros de la población mexicana que consumen a diario embutidos. El organismo gubernamental encargado de velar por los derechos de los consumidores sometió a un estudio de calidad a una variedad de salchichas que se ofertan en los supermercados más conocidos del territorio azteca. Tras un análisis exhaustivo, la PROFECO emitió una serie de advertencias ante una gran variedad de marcas que presentaron irregularidades o incumplieron con la norma vigente. Por esta razón, se exhorta a la población a tomar todos los recaudos a la hora de acudir a las góndolas. La PROFECO analizó 37 tipos de salchichas mediante su laboratorio especializado. El estudio incluyó productos de distintas categorías como Viena, Frankfurt, pavo y hot dog. Las pruebas evaluaron información comercial, contenido nutrimental, niveles de sodio y presencia de nitritos. Aunque todos cumplieron con normas sanitarias, se detectaron irregularidades en varias marcas. Entre los hallazgos más relevantes, tres productos superaron el límite permitido de nitritos. Este componente, aunque común en embutidos, tiene un máximo regulado para proteger la salud. Las salchichas que excedieron los niveles permitidos de nitritos fueron: Además, seis productos presentaron inconsistencias en su etiquetado. Declaraban más proteína o grasa de la que realmente contienen, lo que los vuelve no veraces ante el consumidor. También se detectó que algunas marcas destacan ingredientes en su empaque que están presentes en proporciones mínimas. Por ejemplo, productos que resaltan “pavo” contienen apenas un 4% de este componente. Ante estos resultados, PROFECO recomienda prestar atención a varios aspectos antes de elegir un producto. No se trata solo del precio o la marca, sino de verificar información clave. Algunas recomendaciones importantes: Además, se aconseja colocar estos productos al final del recorrido en el supermercado. Esto ayuda a conservar su calidad hasta llegar al refrigerador.