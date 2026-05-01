El Servicio de Administración Tributaria (SAT) definió las condiciones que deben cumplir las personas físicas para acceder a la devolución automática del saldo a favor generado en la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025, presentada este año. En esta línea, habrá un grupo de contribuyentes que quedarán afuera del beneficio por incumplimiento de norma fiscal. El organismo explicó que este derecho aplica cuando, tras el cálculo de impuestos, el contribuyente haya pagado más de lo que correspondía. Esta posibilidad está respaldada tanto por el Código Fiscal de la Federación como por la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Asimismo, precisó que la devolución automática solo procede si la persona cumple con el trámite en línea. El depósito se realiza en la cuenta bancaria registrada, siempre que los datos cumplan con los criterios establecidos. El organismo fiscal indicó que no todos los contribuyentes pueden usar este mecanismo. En ciertas situaciones, el saldo a favor debe tramitarse de forma manual para su revisión. Quedan fuera de la devolución automática quienes: En estos casos, será necesario realizar una solicitud formal mediante el sistema electrónico de devoluciones para que la autoridad determine si procede el pago. El SAT también señaló que la devolución automática depende de la validación de la información fiscal y bancaria del contribuyente. Entre los requisitos se encuentran: Para saldos iguales o menores a 10,000 pesos, basta con usar contraseña; en montos mayores, es obligatorio contar con e.firma. De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, el SAT dispone de hasta 40 días hábiles para efectuar la devolución una vez presentada la solicitud. Además, los contribuyentes pueden reclamar saldos a favor hasta cinco años después de haberlos generado. Finalmente, el organismo mantiene disponible su plataforma digital para consultar el estado del trámite y recibir notificaciones a través del Buzón Tributario.