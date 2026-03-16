Con el propósito de asegurar el acceso a la vivienda para aquellos que no cumplen con los requisitos de financiamiento convencionales, como los ofrecidos por Infonavit o Fovissste, el Gobierno Federal ha dado a conocer el lanzamiento de un ambicioso Programa de Vivienda en Renta. Este plan innovador se centra en proporcionar opciones de alquiler más asequibles, especialmente dirigidas a los jóvenes. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso en una conferencia de prensa que la iniciativa está orientada a ciudadanos de entre 18 y 30 años que no tienen acceso a créditos hipotecarios. Conoce los detalles de esta alternativa y evita inconvenientes con los propietarios, en caso de corresponder. El esquema será financiado por la Financiera para el Bienestar (Finabien), que distribuirá los recursos a través de su extensa red de 1,700 sucursales en todo el país. El programa busca apoyar a quienes no tienen acceso a créditos o facilidades del Infonavit o Fovissste, lo que promueve la inclusión económica a través de sus principales características: El procedimiento para solicitar el acceso al Programa de Vivienda en Renta será accesible y directo para los interesados: Entre las características clave del programa se destacan: