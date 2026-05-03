La expectativa por un posible descanso extendido volvió a instalarse en el calendario escolar y generó dudas en miles de familias. En distintos puntos del país comenzó a hablarse de feriados lunes y martes, con la promesa de varios días sin clases consecutivos. La versión tomó fuerza porque coincide con fechas históricas y jornadas ya contempladas dentro del ciclo lectivo. Sin embargo, no todos los niveles educativos ni todas las regiones aplican de la misma manera estas suspensiones. Mientras algunos hablan de un fin de semana de 5 días, otros advierten que la situación no es uniforme. La clave está en cómo se organizan los feriados y las decisiones que toma cada estado respecto a la suspensión de clases pautada por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los estudiantes de todo el país tuvieron la posibilidad de iniciar el primer fin de semana de mayo con una jornada de descanso obligatorio, producto del feriado por el Día del Trabajo que coincidió con el viernes 1 de mayo. Las escuelas de todo el país tuvieron suspensión de actividades en todos los niveles y, en algunos casos, el cese se extenderá incluso durante el lunes y martes. En función del calendario académico que difundió la SEP, el martes 5 de mayo también contempla suspensión de clases, aunque no es un feriado obligatorio para todos los sectores, ya que se trata de una conmemoración escolar por la Batalla de Puebla. Respecto al lunes 4 de mayo, no figura como feriado oficial a nivel nacional. Sin embargo, algunas autoridades educativas locales decidieron suspender clases, lo que generó la percepción de un descanso extendido. El llamado fin de semana de 5 días se concretará en algunas regiones que ajustaron su calendario escolar. Entre ellas aparecen Querétaro e Hidalgo, donde se decidió no tener clases el lunes 4 de mayo. También se suma Yucatán, que otorgó un día adicional de descanso para favorecer la organización familiar, lo que permite unir varias jornadas sin actividad escolar. En Aguascalientes, el escenario es diferente, ya que el descanso se vincula con un período vacacional más amplio por la Feria Nacional de San Marcos, lo que amplía los días sin clases. Por su parte, Coahuila aplicó una modificación parcial: trasladó la suspensión al lunes, pero retomará actividades el martes, reduciendo el alcance del descanso. En la mayoría de los estados, incluyendo grandes centros urbanos, no habrá clases únicamente en fechas específicas, pero no durante toda la secuencia de lunes a martes. Para entender cómo quedan los días sin clases, se puede resumir de la siguiente manera: El calendario escolar mantiene así diferencias según la región, por lo que el fin de semana de 5 días solo aplica en casos puntuales y no como una medida nacional confirmada.