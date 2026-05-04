El cierre del primer trimestre para México no está arrojando los resultados esperados para este año y los encuestados por el Banco de México (Banxico) ya lo manifestaron en sus expectativas inflacionarias y de crecimiento para este año. El coctel no es nada agradable, pues dejará el sabor amargo de una inflación más alta de la esperada para este cierre de año: el consenso de los analistas espera que el indicador cierre 2026 en 4.38%, de acuerdo con la encuesta realizada en abril, mientras que el mes previo se esperaba un alza de 4.21%. Los precios al consumidor mantienen un crecimiento acelerado este año, debido al incremento a los impuestos aplicados a refrescos y cigarros, a lo que se suman la presión que han recibido productos como el jitomate, el limón, el chile serrano y la carne de res. Los bolsillos de los mexicanos no sienten lo duro sino lo tupido y se espera que el pico del efecto inflacionario llegue al país durante el verano, con la celebración del Mundial de Futbol. La semana pasada que algunas instituciones financieras redujeron su expectativa de crecimiento económico para el año a partir del bajo resultado del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre. La encuesta de Banxico confirmó que este resultado es una tendencia generalizada, pues la encuesta de abril redujo 0.11 puntos porcentuales la expectativa para el cierre de este año, pues el consenso de 43 analistas financieros y económicos del país cortaron el pronóstico a 1.38%. Además, la encuesta señaló que la gobernanza se mantiene como el principal factor que afecta el crecimiento económico con 39% de las respuestas, siento la inseguridad pública el principal riesgo para el crecimiento, a lo que le sigue la falta de Estado de Derecho y la corrupción. Por si fuera poco, entre los 43 encuestados solo 2% considera que es “un buen momento para invertir en México”, mientras que 43% advierte que es mal momento, y el restante 55% no está seguro. El problema se acentúa cuando la mayor parte de los especialistas está de acuerdo en que la economía no está mejor que el año pasado. La encuesta dice que el 71% de los participantes ven que la economía está peor que hace 365 días, contra una proporción de 69% en la encuesta realizada durante marzo.