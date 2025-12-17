El proceso resulta clave para evitar pérdidas económicas y asegurar que los contribuyentes reciban el saldo a favor que les corresponde.

El proceso resulta clave para evitar pérdidas económicas y asegurar que los contribuyentes reciban el saldo a favor que les corresponde.

La temporada de declaración anual está cada vez más cerca y muchos contribuyentes buscan opciones para pagar menos impuestos e incluso recibir una devolución por parte del SAT. En ese contexto, el organismo fiscal reforzó una herramienta clave que permite detectar errores en las facturas antes de presentar la declaración.

Se trata del Visor de Deducciones Personales, un trámite que ayuda a revisar y validar los comprobantes fiscales, identificar inconsistencias y corregir fallas que podrían impedir la deducción de gastos .

Este proceso es clave para evitar pérdidas económicas y asegurar que los contribuyentes reciban el saldo a favor que les corresponde.

¿Qué es el Visor de Deducciones Personales del SAT?

El Visor de Deducciones Personales es una herramienta del SAT que permite verificar si las facturas cumplen con los requisitos fiscales para ser deducidas en la declaración anual. La plataforma distingue entre comprobantes válidos y aquellos con inconsistencias.

El sistema clasifica los gastos en categorías autorizadas como honorarios médicos, colegiaturas, donativos, transporte escolar, créditos hipotecarios y aportaciones complementarias, lo que facilita entender qué rubros acepta la autoridad fiscal.

Además, el visor señala si cada factura está bien emitida o si contiene errores que impiden su deducción. Cuando ocurre un rechazo, muestra el motivo y permite descargar un detalle para revisarlo o solicitar la corrección con el emisor.

Qué facturas puedes consultar y cómo funciona la verificación

El visor permite consultar dos tipos de facturas:

Facturas correctas, que cumplen con todos los requisitos fiscales.

Facturas con inconsistencias, que presentan errores que impiden su deducción.

Cada comprobante aparece clasificado con su estatus correspondiente, lo que facilita identificar cuáles sí serán válidos y cuáles necesitan corrección.

Cuando una factura tiene errores, el SAT indica con precisión qué dato está mal:

Uso incorrecto del CFDI.

Datos del contribuyente que no coinciden.

Servicios o conceptos que no son deducibles según la ley.

Esta verificación detallada ayuda a evitar rechazos en la declaración anual y a corregir fallas a tiempo. El visor también permite descargar un reporte completo con el listado de facturas revisadas, útil para solicitar correcciones antes de que termine el periodo fiscal.

Tipos de gastos que el SAT clasifica como deducibles