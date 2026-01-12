Desde 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará uno de los cambios más importantes de los últimos años en el esquema de devoluciones de saldo a favor. Esto hará más rápida la gestión de los trámites y dispondrá menos obstáculos para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Con esta modificación, la autoridad busca dar mayor liquidez a la economía, disminuir la incertidumbre entre los contribuyentes y enfocar sus esfuerzos en combatir prácticas ilegales que afectan la recaudación.

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas con el cobro de dinero. Ten en cuenta los requisitos obligatorios para gestionar este beneficio.

¿Qué cambios hará el SAT en 2026?

Uno de los ajustes centrales es la reducción y unificación de los tiempos de devolución . Con las nuevas reglas, las personas físicas podrán recibir su saldo a favor en un promedio de cinco días, mientras que las personas morales lo obtendrán en cerca de 30 días.

Estos plazos representan una mejora respecto al límite legal actual, que permite al SAT tardar hasta 40 días hábiles. Para millones de contribuyentes, esto significa contar antes con recursos que suelen destinarse a gastos personales o al funcionamiento de sus negocios.

¿Qué es el Plan Maestro 2026?

La agilización de devoluciones del SAT se integra al Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, una estrategia que redefine la forma en que el organismo fiscal distribuye su tiempo y capacidades. El objetivo es dejar atrás revisiones indiscriminadas y concentrarse en esquemas que realmente ponen en riesgo las finanzas públicas.

En este nuevo modelo, el contribuyente que cumple con las disposiciones deja de ser visto como un posible infractor y pasa a ser reconocido como un elemento confiable del sistema tributario.

¿Cómo serán las auditorías del SAT en 2026?

Desde este año, las revisiones se enfocarán en muestras representativas de la información contable y no en la totalidad de los registros del contribuyente.

Además, si se detectan irregularidades, solo se llevará a cabo una auditoría por contribuyente, reforzando el principio de proporcionalidad y reduciendo la carga administrativa tanto para la autoridad como para los usuarios.