La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, encendió las alertas tras detectar irregularidades en distintas marcas de salchichas que se venden en México. El análisis reveló la presencia de componentes que podrían representar riesgos para la salud si se consumen en exceso. En particular, el estudio de la Profeco identificó el uso elevado de nitritos, aditivos que dan el característico color rosado a estos embutidos. Aunque son comunes en su elaboración, en casos donde los niveles son superiores a los permitidos, como es el caso de algunas de lsa salchichas estudiadas, pueden generar preocupación entre especialistas y consumidores. De acuerdo con el organismo, “tres contienen más nitritos de los permitidos”, lo que ha puesto bajo la lupa a productos específicos. Además, se detectaron inconsistencias en el etiquetado nutrimental que afectan la información que reciben los consumidores. El estudio analizó 37 productos y confirmó que algunos superan el límite de 156 mg/kg de nitritos. Este compuesto, aunque funcional en la conservación, puede implicar riesgos si no se regula adecuadamente en alimentos de consumo frecuente. Se encontraron productos que no cumplen con su declaración nutrimental, lo que significa que reportan más proteína o grasa de la que realmente contienen, generando información engañosa para los consumidores. El análisis también evidenció casos donde el etiquetado puede inducir a error. Algunos productos destacan ingredientes que en realidad están presentes en proporciones mínimas, lo que cuestiona la transparencia en su comercialización. Ante este panorama, Profeco recomienda revisar etiquetas, caducidad y mantener la cadena de frío. También sugiere moderar su consumo, especialmente en personas con hipertensión, para reducir posibles afectaciones a la salud a largo plazo.