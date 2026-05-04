El Banco del Bienestar arrancó en abril la dispersión de recursos del programa Producción para el Bienestar, y miles de agricultores mexicanos ya están recibiendo transferencias de hasta 24,000 pesos. El monto no es parejo para todos: varía según el tipo de cultivo y la extensión de tierra registrada, con un piso de 7,000 pesos por beneficiario. Lo que sí es claro es que el documento para cobrar es la inscripción vigente en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. Sin ese registro, no hay pago. No todos cobran al mismo tiempo. Los depósitos de Producción para el Bienestar están divididos en cuatro etapas a lo largo del año: Tener Tarjeta del Bienestar no basta. Para recibir el depósito, debes cumplir una lista de requisitos muy específica. El más importante y el que más gente olvida: estar inscrito en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. Además, necesitas: El monto no es fijo ni aleatorio. La Secretaría de Bienestar lo determina en función de dos factores: el tipo de siembra y el número de hectáreas registradas a tu nombre. A mayor extensión de tierra cultivada con productos de mayor valor estratégico, mayor es el apoyo económico. El rango oficial va de 7,000 hasta 24,000 pesos por persona, y el pago se realiza una sola vez por año. Por eso es fundamental tener correctamente actualizado el padrón: si tus hectáreas o tu cultivo no están bien registrados, podrías recibir menos de lo que te corresponde o quedar fuera del padrón completamente.