Muchos utilizan el jabón en barra o costosos detergentes para limpiar las zapatillas blancas. Sin embargo, hay un método casero que se destaca por ser económico y efectivo a la hora de dejarlos impecables. Las opciones tradicionales de limpieza pueden tener un efecto contrario: al secarse, aparecen manchas amarillas que arruinan su aspecto. Por eso, existen algunos trucos caseros que pueden ayudarte a recuperar su color blanco. Conoce los beneficios del bicarbonato de sodio y deja los tenis como nuevos, sin gastar demasiado dinero en el supermercado. La causa más común es un mal enjuague. Cuando quedan restos de jabón y se secan -sobre todo al sol-, se genera ese tono amarillento. También influyen otros factores como: Hay varios métodos para devolverle el color blanco a las zapatillas. No son milagrosos, pero pueden funcionar si se aplican de forma correcta. Uno de los más populares es la mezcla de bicarbonato con vinagre, útil para manchas difíciles (aunque conviene usar guantes para evitar irritación). Hay distintas opciones caseras y productos que pueden ayudar a mejorar su apariencia: Es una de las combinaciones más efectivas. El bicarbonato ayuda a blanquear y el agua oxigenada desinfecta. Solo debes formar una pasta, aplicarla con un cepillo suave y frotar ligeramente. Funciona como blanqueador natural. Mezcla con un poco de agua, frota las manchas y deja secar unas horas. Este producto también sirve para limpiar zonas específicas. Aplícalo con algodón o un paño, especialmente en las áreas más sucias. Para que las zapatillas se conserven en buen estado por más tiempo, se deben tener en cuenta los siguientes consejos: Con estos cuidados, puedes mantener los tenis limpios y en buen estado sin necesidad de gastar demás