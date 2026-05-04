El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta en toda la República Mexicana por las lluvias intensas que se registrarán en distintas zonas del país durante la primera semana de mayo. El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima emitió un aviso por fuertes precipitaciones, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Checa todos los detalles al respecto y cuáles son los estados que podrían sufrir las inclemencias climáticas durante las próximas 48 horas. El cierre del domingo trae consigo una serie de inclemencias climáticas en varias regiones de la República Mexicana. El frente núm. 48 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México y la península de Yucatán, propiciando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste mexicano, incluida dicha península, así como chubascos y lluvias fuertes en el centro y oriente de la República Mexicana. Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada al sistema comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. A su vez, el nuevo frente frío sobre el noroeste de la República Mexicana en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en altura, originarán viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como, lluvias aisladas en Baja California, Sonora y Chihuahua. Durante el día martes se prevé que el frente núm. 48 prevalezca sobre el sureste del golfo de México, dejando de afectar al territorio mexicano. A su vez, el frente frío (núm. 49) recorrerá el noroeste del país aunado a una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, y una línea seca que se establecerá sobre el noreste del territorio nacional, ocasionarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en estados de la Mesa del Norte y lluvias aisladas en Baja California y Sonora. Para el día miércoles, se espera que el frente frío (núm. 49) se extienda cerca de la frontera norte del país e interaccione con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, y la línea seca sobre el noreste de méxico. Estos sistemas originarán vientos fuertes con posible formación de tolvaneras en el norte y noreste del país. Además, se observa el acercamiento de un nuevo sistema frontal sobre el noreste de la República Mexicana.