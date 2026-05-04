La cotización del euro alcanzó los MXN 20.47 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 4 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.03% en comparación con su costo al inicio de la jornada. En la última semana, el euro subió 0.43%, mientras que en el último año registra una variación de -6.68%, lo que refleja debilidad a largo plazo pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia ligeramente alcista: tras dos caídas iniciales, encadenó tres subidas, corrigió un día, volvió a subir tres jornadas y cayó al final, con un balance neto positivo. La volatilidad económica de la última semana del Euro, que alcanza el 3.24%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 8.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia negativa, con un -1 que indica un descenso en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere que los inversores están enfrentando cierta incertidumbre que ha llevado a una disminución en la confianza en la moneda. La tendencia negativa puede reflejar la influencia de factores económicos globales que están afectando el desempeño del Euro, generando preocupación entre los analistas del mercado. Este comportamiento podría resultar en un mayor ajuste en las políticas monetarias de la región para estabilizar la situación. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.