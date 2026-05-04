Un cambio silencioso en los procesos migratorios encendió alertas entre quienes buscan viajar a Estados Unidos. La modificación no está en los formularios, sino en un momento clave que muchos subestiman: la entrevista consular. Aunque obtener una visa ya implicaba cumplir varios requisitos, ahora hay un filtro adicional que podría definir todo en segundos. Se trata de respuestas puntuales que, sin preparación, pueden complicar seriamente el trámite. El punto más sensible es que millones de solicitantes desconocen este nuevo criterio. En este sentido, lo más llamativo es que no importa si se trata de turismo, estudio o trabajo temporal, ya que la evaluación es la misma. Según lineamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, los funcionarios consulares deben hacer dos preguntas específicas durante la entrevista. Estas apuntan directamente a detectar posibles intenciones de solicitar asilo. Las preguntas son: Responder “sí” a cualquiera de ellas puede derivar en la negativa inmediata de la visa. Esto ocurre porque las autoridades interpretan que existe una posible intención de pedir asilo al ingresar al país. La medida forma parte de una política más estricta para frenar el uso indebido de visas temporales. El objetivo es identificar desde el inicio a quienes podrían intentar quedarse en el país bajo protección internacional. Las autoridades recuerdan que el asilo solo puede solicitarse estando físicamente dentro de Estados Unidos. Además, debe demostrarse persecución por motivos específicos como ideología, religión o pertenencia a un grupo social. Por eso, manifestar temor desde el exterior genera sospechas en la entrevista. Para los consulados, es una señal suficiente para rechazar el trámite sin avanzar a otras etapas. Las nuevas reglas aplican a todas las visas de no inmigrante, incluidas las más solicitadas. Esto abarca permisos de turismo (B1/B2), visas de estudio y programas de trabajo temporal. En este contexto, los oficiales consulares cumplen un rol clave en la evaluación. Son quienes determinan si el solicitante cumple con los requisitos o si representa un posible riesgo migratorio. Este endurecimiento se suma a otras medidas implementadas durante el año. Entre ellas, restricciones a ciertos trámites y un control más estricto sobre el uso del sistema migratorio. Además de los cambios en entrevistas, también se modificaron aspectos del sistema de asilo. A partir de 2026, se incorporó una cuota anual obligatoria para quienes tengan solicitudes pendientes. Entre los puntos más relevantes: Ante este escenario, especialistas recomiendan prepararse con anticipación. Entender las preguntas, responder con claridad y evitar contradicciones puede marcar la diferencia entre obtener o perder una visa americana.