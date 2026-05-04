Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.8574 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.07%. En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 0.79%, pero en el último año su variación fue de -4.93%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista, con avances en la mayoría de las jornadas y retrocesos breves y casi periódicos, resultando en una apreciación neta. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 6.12%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 8.26%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, reflejando un incremento en su demanda. En contraposición, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una caída en la cotización y si fuera igual a 0, la moneda habría mantenido una tendencia estable. Este repunte sugiere una mayor confianza en la economía canadiense o factores externos que benefician al Dólar canadiense. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.